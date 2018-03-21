Kayserispor Başkanı Bedir'den Türk futboluna bakış

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu\'nun aldığı ücret ile ilgili yaptığı açıklamanın eksik yazıldığını dile getirdi.

Uzun yıllardır Türk futbolunun içinde bulunduğunu ve son dönemde Kulüpler Birliği Vakfı\'nda Başkan Vekili görevini yürüttüğünü ifade eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmılızı kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunun genel problemleri ile alakalı yaptığı röportajın içinden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile ilgili sözlerinin eksik şekilde nakledildiğine dikkati çeken Başkan Erol Bedir, \"Son milli takım teknik direktörümüze özel olmamakla birlikte bundan önceki hocalarımıza da kamuoyuna yansıdığı kadarıyla 3-4 milyon Euro maaşlar, bir o kadar sözleşme fesih tazminat davaları, Avrupa elemelerinde (2016) söz verilen ve büyük tartışmalara yol açan rakiplerimize göre anormal şekilde yüksek primlerden bahsedilmektedir. Futbolumuzun zirvesinde cereyan eden, dalga dalga kulüplerimizi de etkileyen ve yıllardır süren bu dengesizliklerden halen başkanlığını yaptığım Kayserispor\'un da nasibini aldığı maalesef bir gerçektir. Kişilerin, oyuncu veya hocalarımızın kendi değer ve ücretleri konusunda benim veya hiç kimsenin söz söyleme hakkı olamaz. Arz-talep meselesidir. Ancak nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti memurlarının maaşları en üst düzey bürokrat olan Başbakanlık Müsteşarının maaşına göre ayarlanıyor ve hatta milletvekili ücretleri de böyle bir düzenlemeye tabi ise FIFA sıralamasında 38\'inci olan Türk Milli takımımızın teknik direktörü ve diğer çalışanların ücretleri de, kişiyle değil makamların dünyadaki yeriyle orantılı belirlenmeli ve o sınırlar içinde ücreti kabul edecek hocalarla anlaşılmalıdır. 2-3-4 milyon Euro kazanabilecek hoca, oyuncu veya diğer görevlilerimiz de herhalde başka ülkelerde mutlaka kendi değerleri doğrultusunda iş bulacaklardır. Tabii ki Barcelona, Real Madrid veya Avrupa-Dünya şampiyonu milli takım hoca veya futbolcularının kazançları bizimkilerin çok üzerinde olacaktır. O klasmandaki oyuncu ve hocalarımızda dünya piyasasında daha yüksek ücretlerle tercih edileceklerdir\'\' dedi.

\"SÜPER LİG KULÜPLERİNİN TOPLAM 9-10 KATRİLYON TL BORCU VAR \"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, konunun sadece Milli Takımla ilgili olmadığını, kulüp teknik direktör ve oyuncularının da durumunun aynı olduğunu belirtirek şöyle konuştu: \"\'Hollanda\'da 200 bin Euro maaşlı ve % 54 lük kısmını vergiye ödedikten sonra kendilerine yaklaşık 100 bin Euro kalıyor. Türk vatandaşı oyuncular ise Türkiye\'ye gelmeleri istendiğinde 600-700 bin Euro garanti ücret talep etmekte, vergisini de kulüplerimizin ödemesini talep etmektedirler. Yabancı menşeli oyuncular ise daha da uç istekleri de bulunmaktadır. Bu durumlar bütün kulüplerimizin dert yandığı ancak rekabet, taraftar baskısı, Süper Lig\'de kalma, Avrupa kupalarına katılma ve şampiyon olma hedefleri yüzünden bir türlü çözüm bulunamayan konulardır. Bu problemlere çözüm bulunamamaktadır ancak daha büyük bir tehlike vardır ve onu önlemek ise neredeyse imkansız. Halen Süper Lig kulüplerinin toplam 9-10 katrilyon TL borcu var ve bu borcun % 85\'i şampiyonluk yaşamış kulüplerimize ait. Yani sportif başarıyla da borcun artması önlenememektedir. Bu sistemde ülkemizin sponsorluk, kombine, loca ve ürün gelirleri bakımından en çok kazanç elde edip, Süper Lig şampiyonluğu yaşayıp, Şampiyonlar Ligi\'nde gruplardan da çıkıp, çok ciddi girdi sağlayan kulüplerimizin bile borçları her geçen gün ödenemez boyutlara çıkmakta ( belki 1-2 kulüp hariç).\"

\"ALINACAK TEDBİRLERİN YETERLİ VEYA AYNI ZAMANDA CAYDIRICI OLMASI GEREKLİDİR\"

Kulüplerimiz sadece günü kurtarmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Bedir, \"Bu sıkıntılı durumların bertaraf edilmesi için her kulüp kendisi gayret etmekte, Kulüpler Birliği Vakfı yoğun mesai harcamakta, başta Spor Bakanımız olmak üzere herkes bu konuya kafa yormaktadır. Ancak alınacak tedbirlerin yeterli veya aynı zamanda caydırıcı olması gereklidir. Türk Milli takımdan başlamak üzere bütün kulüplerimizin \"birbirleriyle kıyaslamasıyla değil\" Avrupa ülkelerindeki emsalleriyle eşleştirerek hoca, futbolcu veya tamamı için \"ücrette üst limit\" konması elzemdir. Gerek Milli takımımız gerekse kulüplerimiz Uluslararası sıralamasında yükseldikçe bu limitler de değişebilir. Bazı ülkelerde olduğu gibi teknik heyet ve futbolcu ücretleri belirlenen üst limitler dahilinde yapılır. Fazla isteyen oyuncu ve buna razı yönetici varsa da kalan kısmı yöneticiler kendi kaynaklarından karşılarlar. Kontratlara dahil edilmez. Dolayısıyla belirlenen limit üstü ödemelerden kulüp tüzel kişiliği sorumlu olamaz. Ve yine diğer harcamalar içinde belirlenecek borçlanma oranları üzerindeki aşırı harcamalar da kulüp yöneticilerinden tahsil edilir. Sınırlama olmaksızın her kulübün kendi insiyatifiyle yukarıda izah edilen sarmaldan kurtulması imkansızdır. Her türlü sıkıntıyla mücadele eden, içeride-dışarıda 1 günü bile rahat geçmeyen Türkiyemizin, Çin gibi, Katar gibi ülkelerden sonra \"futbol cenneti\" olarak görülmesi anlaşılır değildir\" dedi.

\"ŞİŞİRME VE SANAL ÜCRETLER TÜRK EKONOMİSİNE ZARAR VERMEYECEKTİR\"

Türkiye\'de hocalık yapan yerli ya da yabancı oyuncuların aldıkları ücretler konusunda yapılacak işlemin olmadığını aktaran Erol Bedir, \"Kontratları bitinceye kadar hali-hazırdaki ücretler geçerlidir ve futbol ailesinin hakları zamanında ödenmelidir. Ancak, süresi paydaşlarla belirlenecek bir takvim dahilinde kontratlara yeni düzenleme ve sınırlama getirilmeli, Süper Lig ve diğer kulüplerimizin borç batağından kurtulması için bir milat oluşturup verilebilecek desteklerle birlikte yerli oyuncu ve altyapı konusu ön plana çıkarılmalıdır. Önümüzdeki gün-aylarda çıkacak sporda şiddet yasası, kulüplerle ilgili yasa ve Süper Lig Birliği Yasası ile birlikte, Spor Bakanımızın önderliğinde TFF, Kulüpler Birliği ve kulüplerimiz bu konularda acı reçeteyi tespit edip uygulayacak ve önümüzdeki 5-10 yılda hem kulüplerimiz hem de Milli takımımız daha başarılı olacak. Şişirme ve sanal ücretler Türk ekonomisine zarar vermeyecektir\'\' şeklinde konuştu.