Kayserispor Başkanı Bedir'den taraftara destek çağrısı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında sahasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek olan Kayserispor\'da başkan Erol Bedir, taraftarlardan destek istedi.

Pazartesi günü ligde Fenerbahçe ile çok önemli bir maça çıkacaklarını kaydeden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, \"Bu maçta Fenerbahçe\'nin puan kaybetmesi, onu şampiyonluk iddiasından uzaklaştıracağı gibi, Kayserisporumuzun puan kaybetmesi de; bizi, Avrupa kupalarına taşıyacak toplam puan hedefimiz konusunda sıkıntıya sokacak. Dolayısıyla, her iki takımında mutlaka kazanması gereken bir müsabaka bizi beklemektedir. Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe ve takımımızın da içinde olduğu 8 takım ilk yarıya oranla eksik puan toplamış, 3 takım durumunu korumuş, alt sıradaki 6 takım ise ikinci yarıyla birlikte ilk 9 haftada daha fazla puan toplamışlardır. Diğer takımların durumu ne olursa olsun, Kayserispor olarak ikinci yarıyla birlikte ortaya koyduğumuz Avrupa hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Buna rağmen, bazı yazarların veya sayıları az da olsa bazı taraftarlarımızın bu konuda umutsuz olduklarını beyan ederek takımımızın moralini olumsuz etkileyecek açıklamalar da bulunmalarının takımımıza hiçbir faydası bulunmamaktadır. Şunu belirtmeliyim ki; Sadece maçları değil, bütün antrenman ve özel durumları takip eden yönetimimiz, bundan önceki maçlardaki kanaat ve tespitlerine ilaveten, bundan sonraki 8 haftalık süreci de çok yakinen takip edecek ve söyleyeceğini sezon sonunda söyleyecektir\" ifadelerini kullandı.

\"AVRUPA\'YA GİDECEĞİMİZİ DÜŞÜNENLERDEN DESTEK İSTİYORUZ\"

Taraftarlardan destek isteyen Bedir, \"Kayserisporumuzun Avrupa\'ya gideceğine inanan taraftarlarımızın, sezon sonuna kadar takımlarına destek olmasını, UEFA\'ya gidemeyeceğini düşünen hemşerilerimizin ise en azından başarıya inananlara saygı adına olumsuz açıklamalar yapmayıp, moral bozukluğuna neden olmamalarını rica ediyorum. Her maç için ayrı ayrı eleştiri veya övgüler yapabiliriz. Hedef önümüzdeki ilk maç olmalıdır. Sezon bitimine yaklaştığımız bu haftalarda; Ceza vermenin, kadro dışı bırakarak takımı eksik bırakmanın, teknik bazı tedbirler düşünmenin önümüzdeki hedeflerimize hiçbir olumlu katkısı olmayacağı gibi siz bu işi yapamazsınız, Avrupa\'ya gidemezsiniz gibi söylemlerin de Kayserisporumuza bir fayda sağlamayacağı aşikardır. Ligde kalmayla ilgili bir sıkıntısı olmayan takımımızın önündeki tek ve gerçek gayesi olan Avrupa\'ya gitme hedefini olumsuz bazı düşüncelerle kafalarından silmeye çalışmanın kime faydası vardır? Başkan olarak ben ve yönetimim inanıyoruz. Teknik heyet ve oyuncularımız inanıyor. Büyük taraftarımız inanıyor. İnançlı takım ve camia sezon sonu istediği sonucu alacak, kendisine inananlara büyük bir sevinç yaşatacak ve iyi niyetli oldukları halde takımımızın son haftalardaki istikrarsız performanslarından dolayı sıkıntılarını dışarı vuran az sayıdaki hemşerilerimizin de alkışını hak edecektir\" şeklinde konuştu.

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