Kayserispor Başkanı Bedir'den sitem

KAYSERİ (DHA) -



Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kulübün içinde bulunduğu durumla ilgili olarak sitem etti.

Başkan Erol Bedir tarafından yapılan ve kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, \"Kulübümüzün son 2 yıldır hangi problemlerle karşı karşıya kaldığını, yönetimimizin bu sıkıntıları çözebilmek için hangi mücadeleleri verdiğini başta büyük taraftarımız olmak üzere, konuya ilgi duyan herkes çok iyi bilmektedir. Vicdanı körleşmiş, menfaatleri engellenmiş, Kayserispor’dan akan hortumları kesilmiş bir avuç kişi ve mensubunun dışında tüm hemşerilerimiz, Kayserisporumuzun içinde bulunduğu tüm olumsuzluklardan kurtulabilmesi için yönetim olarak yaptığımız ve yapmayı düşündüğümüz çalışmalara destek olmakta en azından bu zorlu uğraşta, yönetim, teknik heyet ve takımımıza moral vermeye çalışmaktadırlar. Kulübümüzün halen içinde bulunduğu tüm sıkıntıların müsebbibi olan çevre ve onların borazanları ise bizim yönetimimizden önceki dönemlere ait hangi problemi çözmeye çalışsak korkunç bir kıskançlık, anlaşılmaz bir utanmazlık ve akla hayale sığmayan pişkinlikle Kayserispor’un menfaatine ne varsa onun karşısına geçmekte ve yapılabilecek olumlu işleri engellemeye çalışmaktadırlar. Kucağımıza bırakılan ve altından kalkması imkansız olan borç yükü için yaptığımız yardım çağrılarına olumlu yanıt verebilme ihtimali olan resmi kurum veya özel firmaları “tehdit” etmekte, bunu yaparken de kendileri tarafından oluşturulan bu problemlerin çözümüne engel olmaya çalışmak gibi akla mantığa sığmaz bir davranıştan da sıkılmamaktadırlar\'\' ifadelerini kullandı.