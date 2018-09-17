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Spor

Kayserispor Başkanı Bedir: Takım olarak bekleneni veremedik

Kulüpler Birliği 26 Eylül'de toplanacak

17 Eylül 2018 15:14

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Göztepe maçının geride kaldığını, kendi evlerinde oynayacakları Konyaspor maçını kazanmaya bakacaklarını söyledi. Bedir, ''Ne yazık ki  geride bıraktığımız maçta  ev sahibi takım bizden fazla kazanmayı istedi. Biz takım ve bireysel olarak bekleneni veremedik'' dedi.

Sarı kırmızılı ekibin Fenerbahçe maçında ortaya koyduğu futbolu İzmir'de sergileyemediğini ve beklenen mücadeleyi ortaya koyamadığını belirten Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ''Rakibimiz kadar mücadele edebilseydik, bu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerdik. Ne yazık ki bu karşılaşmada oyuncularımız gerek bireysel, gerekse takım olarak beklentilerin çok altında kaldı. Kayserispor olarak bu maça takılıp kalamayız. Geride kaldı. Alacağımız dersleri aldık. Cumartesi günü bizimle aynı puana sahip, ligin zorlu ekiplerinden Konyaspor ile  kendi saha ve seyircimiz önünde karşı karşıya geleceğiz. Artık, geride kalan maça takılıp kalmak yerine, önümüzdeki  karşılaşmaya bakacağız'' diye konuştu.

Kulüpler Birliği 26 Eylül'de toplanıyor

Kulüpler Birliği 2'nci Başkanı ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir, dövizdeki kur artışı ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövizle yapılan ödemelerin TL'ye dönmesi konusundaki açıklamalarının yabancı ve yerli oyuncuların dövizle yapılmış sözleşmelerinin görüşülmesi için Kulüpler Birliği'nin 26 Eylül'de İstanbul'da toplanacağını söyledi. Bedir, ''Ortaya çıkan yeni durumun yansımaları ve uygulamaları konusunu Kulüpler Birliği'nde ele alacağız. TL'ye dönüş ve sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi konusundaki hukuki konular da masaya yatırılacak'' ifadelerini kullandı. 

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