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Spor

Kayserispor Başkanı Bedir: ''Süper Lig'de en büyük rakibimiz hakemler''

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİSPOR Başkanı Erol  Bedir, Beşiktaş maçında aleyhlerine verilen penaltı kararını ''uyduruk'' olarak nitelendirdi

11 Aralık 2017 14:05

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİSPOR Başkanı Erol  Bedir, Beşiktaş maçında aleyhlerine verilen penaltı kararını \'\'uyduruk\'\' olarak nitelendirdi.
Bedir, \'\'Biz faul beklerken, hakem penaltı kararı verince hepimiz çok şaşırdık. Hakem hocalarının da yorumu ortada. Gerçek şu ki; Anadolu takımlarını zirveye, büyük bütçeli takımların yanına yaklaştırmıyorlar\'\' dedi.
31 bin 200 biletli seyirci karşısında oynadıkları maçta aldıkları 1 puana sevinemediklerini, haksız penaltı kararı sonrası sabaha kadar uyuyamadığını belirten Erol Bedir, \'\'Medipol Başakşehir ile oynuyorsunuz, elle atılan bir gol, Beşiktaş ile oynuyorsunuz uyduruk bir penaltı. 2 maçta 4 puanınız gasp ediliyor. Beşiktaş maçı öncesi  darp edilen oyuncumuz Deniç Türüç\'e 1 maç ceza veriliyor. Gerçekten anlamlı bir ceza. Ne yazık ki, Anadolu takımları zirveye yaklaştırılmıyor. Büyük bütçeli olarak nitelendirdiğimiz takımlar, şampiyonluk yarışından kopmasın isteniyor. Tüm dertleri bu. Şu ana kadar Süper Lig\'de en büyük rakibimiz hakemler oldu. Emeğimize, hakkımıza el uzatılmasın istiyoruz. Cenk, arkadan gelip topu uzaklaştırmak isteyen kaptanımıza faul yaparak ayağını önüne uzatıyor. Hakem arkadaş bunu iyi süzemeyip faul yerine penaltıya hükmediyor. Bizim oyuncularımızın emeği ne olacak? Bazıları maç sonrası Umut Bulut\'un kinayeli konuşmasını delil gösteriyor. Kaptanımız açıkca Cenk\'in kendisini önüne attığını, arkadan müdahale ettiğini söylüyor. Sonra kinayeli şekilde \'madem hepiniz penaltı diyorsunuz öyle olsun\' diyerek tepki veriyor. Hakem hocası ve eski hakemler Mustafa Çulcu, Erman Toroglu, Özcan Oal, Deniz Çoban, onlarca tarafsız spor yazarı penaltı yerine faul olması gerektiğini söylüyor. Hatta Lopes\'e gösterilen 2\'nci sarı kartı hatalı buluyor\" diye konuştu.
SUMUDİCA: \"HEDEFİMİZ LİGİ 8\'İNCİ SIRADA BİTİRMEK\"
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise Beşiktaş maçında sahada 10 kişi kalmalarına karşın öğrencilerine ortaya koydukları performanstan dolayı övgü dolu sözler sarfetti. Rumen teknik adam, \'\'Kayserispor olarak şampiyonluk adayı değiliz. Geldiğim gün söylediğim gibi biz ligi ilk 8 içinde bitirmek istiyoruz. Bu yolda, önümüze bir çok engeller çıkartılıyor. Hep söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Biz adalet istiyoruz, hakkımız yensin istemiyoruz, emeğimize saygı istiyoruz\" dedi.

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