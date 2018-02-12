Kayserispor Başkanı Bedir: ''Maçlar gelir geçer, önemli olan ülkemiz''

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Demir Grup Sivasspor beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, \'\'İki takımın kontrollü oynadığı bir maçtı. Maçlar gelir geçer. Önemli olan ülkemiz. Şehitlerimizin yasını, matemini tutuyoruz. İçimiz kan ağlıyor\'\' dedi.

Kayserispor Kulübü olarak Demir Grup Sivasspor maçında gerek karşılaşma öncesi, gerekse de devre arasında ve sonrasında Afrin şehitleri için müzik çaldırmadıklarını ve sahaya Sivasspor Kulübü ile birlikte hareket ederek siyah bantla çıktıklarını, böylece kahraman Mehmetçiğe selam gönderdiklerini söyleyen Bedir, \'\'Dediğimiz gibi maçlar gelir geçer, Allah ülkemize, devletimize, milletimize zeval vermesin. Şehitlerimizin acısını yüreğimizde duyuyoruz. Maça gelince her iki takımın da zirvedeki grubu yakalama amacı vardı. O nedenle kontrollü bir karşılaşma oldu denilebilir. Sonuca gelince yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Maçın kontrolü ikinci yarıda bizim elimizdeydi ama galibiyet golü bir türlü gelmedi. Her şeye rağmen, kazanamadığımıza üzülsek bile, avantajlı olan biziz. Sivasspor kazanamadığı için puan olarak altımızda kaldı. İkili averajda hem Göztepe\'den, hem de Sivas\'tan daha iyiyiz. Ligin boyu kısaldı. Takımlar birbirini tanıdı. Artık, içeri ve dışarı maçlarının avantajı kalmadı. Takımların kimi küme düşmemek için, kimi zirvede yerini almak için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Bize gelince yerimizi koruyup, zirvedeki ilk 5 takımdan kopmak istemiyoruz. Antalyaspor maçını kazanarak, bu iddiamızı sürdüreceğiz\'\' diye konuştu

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