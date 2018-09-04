Kayserispor Başkanı Bedir: ''Attığımız taş yerini buldu''

Oktay ENSARİ - Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,(DHA) -

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımın yeni sezonda en az yabancı oyuncuyla sahaya çıkan ender takımlardan beri olduğunu söyledi. Bedir \'\'Gerek teknik kadro, gerekse transfer konusunda attığımız taş yerini buldu\'\' dedi.

YENİLMEYEN 3 TAKIMDAN BİRİYİZ

Milli maç arası nedeniyle verilen boşlukta, Kayserispor\'un 2018-19 sezonundaki 4 maçlık gidişatını Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) değerlendiren sarı-kırmızılı kulüp başkanı Erol Bedir, \'\'4 maçlık dönemden elbette puan ama asıl ortaya koyduğumuz oyun açısından çok memnunuz. Şu anda en az gol yiyen, 4 haftadır yenilmeyen takımlar arasındayız ama istatistikler, skorlar değişir. Hiç ummadığımız maçlarda puan kaybı yaşayabiliriz. Veya tam tersi, beklenmedik galibiyetlerimiz de olabilir. Şu bir gerçek ki ortada sergilediğimiz göze hoş gelen, baskılı, her anı heyecanlı bir oyun anlayışımız var. Yeni Malatyaspor maçında da güzel bir futbol sergiledik ama galip gelemedik. Puan kaybına üzüldük. Bursa deplasmanında ofansif futbolda zayıf kaldık\'\' diye konuştu.

\"EN AZ YABANCI OYUNCUYLA OYNUYORUZ\"

Kayserispor\'un transfer politikasının bundan böyle yerli oyuncu ağırlıklı olarak süreceğine dikkati çeken Bedir, \'\' Takım olarak dengeli bir yapıya sahibiz. 10 yerli, 10 yabancı ve 10 altyapıdan gelen genç oyuncudan oluşan 30 kişilik geniş bir kadromuz var. En az yabancı oyuncuyla sahaya biz çıkıyoruz. Yaş ortalamamız geçen sezon 29 iken, bu sezon 25\'e düştü. Türkiye Futbol Federasyonu\'nun önümüzdeki sezon takımlardaki yabancı oyuncu sayısını azaltmak için çalışması var. Biz gelecek sezon için şimdiden önlemimizi aldık ve takımımızı ona göre kurduk. Kadromuzu yeni şartlara göre oluşturduk\'\' şeklinde konuştu.

\"GÖZTEPE\'Yİ YENERSEK FENERBAHÇE MAÇI ANLAM KAZANIR\"

Başkan Erol Bedir, yeni sezon için gerek yönetim gerek teknik kadro gerekse oyuncular konusunda attıkları taşın yerini bulduğunu belirterek, \'\'Fenerbahçe maçında aldığımız galibiyet, Göztepe\'yi kendi evimizde yenersek, anlam kazanır. Yoksa,güzel bir sonuç olarak Fenerbahçe maçı mazide kalır\'\' dedi.

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