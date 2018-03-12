T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayserispor Başkanı Bedir: "Süper Lig'de kalan 9 hafta sürprizlere gebe"

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA) Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'de kalan 9 maçın süprizlere gebe olduğunu, sarı-kırmızılı ekibin ilk yarıdaki topladığı puanlardan sadece 3 puan geride olduğunu söyledi

12 Mart 2018 15:32

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA)

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Süper Lig\'de kalan 9 maçın süprizlere gebe olduğunu, sarı-kırmızılı ekibin ilk yarıdaki topladığı puanlardan sadece 3 puan geride olduğunu söyledi. Bedir, sarı kırmızılı takımın Avrupa hedefine emin adımlarla yöneldiğini belirterek \'\'Hedeflerimiz konusunda bir sapmamız yok. İlk yarıdan kötü değiliz. Beklentiler yüksek ama, ligin yarısında herkes can derdinde\'\' dedi
Hafta sonunda Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Bedir, \"Bu saatten sonra rakibimizin kim olduğu, kimle oynadığımız önemli değil. Önemli olan, oynadığımız karşılaşma sonrası hanemize kaç puan yazdığımız. Şu anda Avrupa hedefimize emin adımlarla gidiyoruz. Kolay maç yok. Her maçın kendine göre zorluğu var. Kolay teslim olan takım yok. Averaj takımı gözüyle bakılan takımların bile mücadelesini görüyorsunuz. Yoksa gönlümüz neler istiyor neler. Çıkıp her takıma 4-5 atıp, tribünde rahat rahat maç izlemeyi kim istemez. Teknik direktörümüz  tribüne gönderilmemesini kim istemez. İkinci yarıdaki maçların, 90 dakikaların telafisi yok. Bakın Başakşehir Alanya\'ya farklı yeniliyor. Sivasspor, Kasımpaşa ile beraberliği son anda sağlıyor. Lider Galatasaray\'a Konyaspor kök söktürüyor. Öncelikle kendi sahamızdaki maçlarımızı kazanıp, bulunduğumuz yerde kalmak istiyoruz\'\' şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oktay ENSARİKAYSERİDHA Kayserispor Başkanı Erol Bedir Süper LigBedirAvrupaBeklentilerAtiker KonyasporKolayHerAverajYoksaTeknikBakın Başakşehir AlanyaSivasspor KasımpaşaLider Galatasaray KonyasporFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24