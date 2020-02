Kayserispor Başkanı Bedir: "Süper Lig'de kalan 9 hafta sürprizlere gebe"

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA)

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Süper Lig\'de kalan 9 maçın süprizlere gebe olduğunu, sarı-kırmızılı ekibin ilk yarıdaki topladığı puanlardan sadece 3 puan geride olduğunu söyledi. Bedir, sarı kırmızılı takımın Avrupa hedefine emin adımlarla yöneldiğini belirterek \'\'Hedeflerimiz konusunda bir sapmamız yok. İlk yarıdan kötü değiliz. Beklentiler yüksek ama, ligin yarısında herkes can derdinde\'\' dedi

Hafta sonunda Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Bedir, \"Bu saatten sonra rakibimizin kim olduğu, kimle oynadığımız önemli değil. Önemli olan, oynadığımız karşılaşma sonrası hanemize kaç puan yazdığımız. Şu anda Avrupa hedefimize emin adımlarla gidiyoruz. Kolay maç yok. Her maçın kendine göre zorluğu var. Kolay teslim olan takım yok. Averaj takımı gözüyle bakılan takımların bile mücadelesini görüyorsunuz. Yoksa gönlümüz neler istiyor neler. Çıkıp her takıma 4-5 atıp, tribünde rahat rahat maç izlemeyi kim istemez. Teknik direktörümüz tribüne gönderilmemesini kim istemez. İkinci yarıdaki maçların, 90 dakikaların telafisi yok. Bakın Başakşehir Alanya\'ya farklı yeniliyor. Sivasspor, Kasımpaşa ile beraberliği son anda sağlıyor. Lider Galatasaray\'a Konyaspor kök söktürüyor. Öncelikle kendi sahamızdaki maçlarımızı kazanıp, bulunduğumuz yerde kalmak istiyoruz\'\' şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)