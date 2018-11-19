Kayserispor Başkanı Bedir: "Mensah sezon sonuna kadar bizim oyuncumuz"

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA)

Erol Bedir, \"Mensah sezon sonuna kadar bizim oyuncumuz\" dedi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Bernard Mensah\'ın Beşiktaş\'a transfer olacağı ile ilgili çıkan söylentilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bernard Mensah\'ın bonservisinin bulunduğu Atletico Madrid ve Beşiktaş\'tan kendilerine oyuncuyla ilgili teklif ya da görüşme önerisi gelmediğini belirten Erol Bedir, \"Bunlar nereden çıkıyor, kimler çıkartıyor bilmiyoruz. Bizi de ilgilendirmiyor. Zira, Mensah sezon sonuna kadar bizim sözleşmeli oyuncumuz\" diye konuştu

Öte yandan Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, cuma günü özel uçak ile Antalya\'ya gidecek. Kafile cumartesi günü maçın ardından yine özel uçakla Kayseri\'ye dönecek.

