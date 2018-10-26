Kayserispor Başkanı Bedir: "Hedeften sapmak istemiyoruz"

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA) -

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, pazar günü oynayacakları Demir Grup Sivasspor ve sonrasındaki Ankaragücü maçının kendileri için işaret olacağını ve sezon başı belirledikleri hedeften sapmak istemediklerini söyledi.

Sarı kırmızılı takımda ameliyat olan oyuncular dışındaki sakatlanan futbolcuların düzeldiğini belirten başkan Bedir, Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyete çok ihtiyaç duyduklarına vurgu yaparak, \'\'Sivasspor bizim komşu ve dost ilimiz. Kendilerini pazar günü en güzel şekilde ağırlayacağız. Ancak şu anda galibiyete onlardan çok ihtiyacımız var. O nedenle bu maçtan ve bir sonraki Ankaragücü maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu 2 maç bizim için işaret fişeği niteliğindedir. Alacağımız 6 puan bizi puan cetvelinde arzuladığımız yere getirecektir. Sakatlarımız düzeldi. Hedeften sapmak istemiyoruz\'\' dedi.

Öte yandan, Kayserispor\'da sakatlıkları geçen Deniz Türüç, Mensah, Şamil ve Bilal\'in pazar günü saat 13.30\'da oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giymeleri bekleniyor.

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