Kayserispor Başkanı Bedir: "Avrupa hedefimiz sürüyor''

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)



KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Gençlerbirliği galibiyetiyle Avrupa hedeflerini sürdürdüklerini, cuma günü de Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçtan puanla dönmek istediklerini söyledi.

Sarı kırmızılı takımın kendi sahasında ikinci yarının en zor maçlarından birini oynadığını belirten başkan Bedir, \'\'Gençlerbirliği can derdinde, biz Avrupa hedefi derdindeydik. Gençlerbirliği\'nin yaşadıklarını geçtiğimiz sezon biz de yaşadık, Allah yardımcıları olsun. Hep söylüyoruz, ligde kalan haftalarda kolay maç yok. Ligin boyu kısaldı. Cuma günü oynayacağımız Başakşehir maçı da öyle. Onlar liderlik, biz ise Avrupa hedefi peşindeyiz. O nedenle puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Perşembe günü kafilemiz, İstanbul deplasmanına bu amaçla gidecek. Şu anda Varela\'nın sakatlığı sürüyor. Kana Bıyık\'ın durumu ise henüz belli değil\" dedi

\"SUMUDİCA\'NIN ONBİR KONUSUNDA İŞİ ZOR\"

Amorim ile Boldrin\'in Romanya\'da aynı takımda birlikte top koşturduklarını ve Kayserispor\'da ilk kez Gençlerbirliği maçında birlikte onbirde yer aldıklarını söyleyen başkan Erol Bedir, \'\'Sahadaki tüm oyuncularımız başarılı bir performans gösterdi. Ancak Amorim-Boldrin ikilisi çok daha farklıydı. Mendes\'in cezası bitti. Güray\'ın da sakatlığı geçti. O nedenle teknik direktörümüz Sumudica\'nın sahaya sürecek 11 konusunda işi çok zor. Forvette Umut Bulut, Asamoah Gyan ve Kravets\'in 3\'ü de formda\'\' diye konuştu.