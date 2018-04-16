T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayserispor Başkanı Bedir: "Avrupa hedefimiz sürüyor''

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA) KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Gençlerbirliği galibiyetiyle Avrupa hedeflerini sürdürdüklerini, cuma günü de Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçtan puanla dönmek istediklerini söyledi

16 Nisan 2018 15:43

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)

KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Gençlerbirliği galibiyetiyle Avrupa hedeflerini sürdürdüklerini, cuma günü de Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçtan puanla dönmek istediklerini söyledi.
Sarı kırmızılı takımın kendi sahasında ikinci yarının en zor maçlarından birini oynadığını belirten başkan Bedir, \'\'Gençlerbirliği can derdinde, biz Avrupa hedefi derdindeydik. Gençlerbirliği\'nin  yaşadıklarını geçtiğimiz sezon biz de yaşadık, Allah yardımcıları olsun. Hep söylüyoruz, ligde kalan haftalarda kolay maç yok. Ligin boyu kısaldı. Cuma günü oynayacağımız Başakşehir maçı da öyle. Onlar liderlik, biz ise Avrupa hedefi peşindeyiz. O nedenle puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Perşembe günü kafilemiz, İstanbul deplasmanına bu amaçla gidecek. Şu anda Varela\'nın sakatlığı sürüyor. Kana Bıyık\'ın durumu ise henüz belli değil\" dedi
\"SUMUDİCA\'NIN ONBİR KONUSUNDA İŞİ ZOR\"
Amorim ile Boldrin\'in Romanya\'da aynı takımda birlikte top koşturduklarını ve Kayserispor\'da ilk kez Gençlerbirliği maçında birlikte onbirde yer aldıklarını söyleyen başkan Erol Bedir, \'\'Sahadaki tüm oyuncularımız başarılı bir performans gösterdi. Ancak Amorim-Boldrin ikilisi çok daha farklıydı. Mendes\'in cezası bitti. Güray\'ın da sakatlığı geçti. O nedenle teknik direktörümüz Sumudica\'nın  sahaya sürecek 11 konusunda işi çok zor. Forvette Umut Bulut, Asamoah Gyan ve Kravets\'in 3\'ü de formda\'\' diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oktay ENSARİKAYSERİ DHA KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir Gençlerbirliği galibiyetiyle AvrupaMedipol BaşakşehirSarıBedirAvrupaGençlerbirliğiAllahHepLiginCumaBaşakşehirOnlarPerşembeVarelaKana BıyıkONBİR

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24