Kayserispor Başkanı Bedir: "Anadolu takımları göz ardı edilmesin"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir yaptığı açıklamada alışkanlıkların değişip, Anadolu takımlarının da hatırlanması gerektiğini kaydetti. Bedir\'\' Anadolu takımları göz ardı edilmesin\'\' dedi.

Takımının, Eyüpspor maçı öncesi yaptığı antrenmanlarını izleyen Kayserispor Başkanı Erol Bedir,“Beşiktaş maçını geride bırakıp önümüzdeki günlerde oynayacağımız kupa maçına ve lig maçını düşünmeye başladık. Biz kulüp başkanlarının hem kulübü yönetmek adına hem bu yöndeki eksik gördüğümüz yönlerde eksik gördüğümüz yerlere dikkat çekmek durumundayız. Tabiiki canı yanmış birçok takım var, bu sadece Kayserispor değil. Başka takımların da bu yönde sıkıntıları oluyor ama ben Kayserispor’un başkanıyım. Özellikle son üç haftada ve son olarak geçen hafta Alanya’da hiç alakamız yokken sıkıntılar yaşamız olmamız sesimizin biraz daha yükselmesine neden oldu. Beşiktaş maçı sonrası bana yöneltilen bir soru vardı. \"Son üç haftada üç kuvvetli rakiple oynadınız sizi en fazla zorlayan hangisiydi” diye bir soru yönetildi. Bende bunun üzerine “bizim rakiplerimize gücümüz yetti ama hakemlere gücümüz yetmedi. Dolayısıyla en güçlü rakibimiz hakemlerdi” dedim\'\' diye konuştu.

\"BAZI ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞMELİDİR\"

Takım olarak bunları aşmaları gerektiğini ifade eden Bedir, \"Hakemlerin art niyetli olduklarını ve Kayserispor’un önünü kesmeye çalıştıklarını söylemiyorum. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Hakemlerimiz emin olmayıp tereddütte oldukları pozisyonlarda akıllarına hemen meşhur, adı duyulmuş takımlar geliyor ve onları tercih ediyorlar. İnsanı olarak bakarsanız bu normal de karşılanabilir. Bir mahalledeki 50 senelik bakkalın yanına daha iyisi açılsa bile siz o 50 senelik bakkallardan alışveriş yaparsınız. Bazı alışkanlıklarınızı hemen değiştiremezsiniz. Ben de diyorum ki bu alışkanlıklar değişecek. Değişmeli ve Anadolu takımları da hatırlanmalı. Eşit durumlarda bizim adımızın silinmemesi ve meşhur takımlar lehine kararlar verilmemeli. Çünkü daha sonra görüntülerde pozisyonlara bakıldığında haklı olduğumuz belli olsa bile bunun geriye dönüşü yok ve o puanları tekrar kazanamıyorsunuz. Puanlar kaybedilmiş, emekler zayi edilmiş oluyor. İnşallah bundan sonra olmaz. Olmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz”ifadelerini kullandı.

\"MATEMATİK ADAMIYIM”

Lig başlamadan önce ilk yarı sonunda 25 puanı hedeflediklerini belirten Erol Bedir, \"Sezon başında yeni bir takım kurmuş, yeni bir hoca getirdik. Maddi ve manevi sıkıntılar yaşamış kulüp olarak sezonu 3 ya da 5’inci sırada tamamlayacağız demek doğru olmaz. Bu saatten sonra Kayserispor ligde kalmak için oynayacak desek kimse inanmaz. Şu an 27 puanımız var. Sezonun ilk yarısına 33 puanla girmek istiyoruz. Akhisarspor ve Malatyaspor maçını alırsak, inşallah alırız. O zaman biz oturup sezonun 2’inci yarısının hedefini belirlemeye çalışacağız. Biz eğer sezonun ilk yarısını 33 puanla tamamlarsak. Ben matematik adamıyım. Matematik olmadan konuşmam yani. Sezonun ikinci yarısında da bu performansı sergilersek yerimiz ilk 3 yada ilk 4’tür. Hedefler belli ama bunları konuşabilmek için önümüzde henüz 2 maçımız var. Bunlardan önce Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur rövanş maçında Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağımız Eyüpspor maçı ve Pazar günü ligde oynayacağımız Akhisar Belediyespor maçı var. Perşembe günü İstanbul’dan Akhisar’a geçeceğiz” diye konuştu

EYÜPSPOR HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Perşembe günü İstanbul’da Eyüpspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur rövanş maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip antrenmanlarına devam ediyor. Düz koşu ile başlayan antrenmanın ilk kısmında Umut Bulut, Kana Bıyık, Badji, Kucher, Mendes, Bordrin düz koşu yaparken diğer sporcular ısınma hareketleri yaptı. Antrenmanın ikinci kısmında bas şut ve hücum çalışması yapan sporcular daha sonra şut çalışması yaparken, sol bek Atila Turan ise düz koşu yaptı.

ÖZVATAN HEYETTİNDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Hafta sonu Beşiktaş ile oynanan lig maçını tribünden izleyen Özvatan kafilesi adına kulüp tesislerine gelen Özvatan Kaymakamı Menderes Topçuoğlu ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Nahit,sarı kırmızılı kulübü ziyaret etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Marius Sumudica’nın antrenman sahasından görüntüleri

-Özvatan Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün açıklamaları

-Antrenmandan detaylar

-Kayserispor Başkanı Erol Bedir’in açıklamaları

-Genel detay

Haber - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ, DHA)

