Kayserispor Başkanı Bedir: 2017-18 sezonunda yeni bir Kayserispor oluşturduk

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, yayınladığı bayram mesajında 2017-18 sezonunda yeni bir Kayserispor oluşturduklarını söyledi. Bedir, \"Yeni sezonda, kadrosu yenilenmiş Kayserispor’dan üstün başarılar beklemekte ve büyük taraftarımızın desteği ile yönetimimiz hedefe ulaşabilmek için var gücüyle çalışmaktadır. Mübarek Kurban Bayramı\'nın, takımımız, şehrimiz, ülkemiz ve Türk-İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum\" dedi.

50 seneyi aşkın bir zaman diliminde, Türk futbol sahnesinde Kayserispor’un büyük taraftarıyla kenetlenerek Kayseri’yi başarıyla temsil ettiğini, zaman zaman da şanssız sezonlar geçirmesine karşın Kayserispor ve camiasının büyüklüğünü hep koruduğunu belirten başkan Bedir, \"Kayserispor camiasının etkinliği, taraftarının büyük desteği ve şehri yönetenlerin bu büyük markaya her dönem sahip çıkmaları sonucu, her şeyin bittiğinin zannedildiği dönemlerde bile Kayserispor eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını başarmıştır. En son 2016-17 futbol sezonunun ilk yarısındaki başarısızlık ve devre arasında \'her şey bitti\' algısı, yeni yönetim, şehir yöneticileri, fahri başkanlar, medyanın büyük bir kısmı ve büyük taraftarımızın güç birliği yapmasıyla kırılmış, Kayserispor adeta küllerinden doğarak geçtiğimiz sezon ligde kalmayı başarmış ve 2017-18 futbol sezonunun içinde çok iddialı bir hazırlık dönemi geçirmiştir. Yeni teknik heyeti, Türkiye\'de ses getiren transferleri ve taraftar sayısındaki patlama sayılabilecek artışı ile futbol otoritelerinin dikkatini çekmiştir. Bugün itibariyle 13 bin civarında olan kombine sayısı önemlidir. Ligin ikinci maçında sahaya 7 yerli oyuncu ile çıkan tek takım olmamız, ilk 11\'de geçtiğimiz sezondan 7 oyuncu bulunması da yerli oyunculara verilen önemle birlikte kadro derinliğimizi ve teknik heyetimizin kadro yaparken eski-yeni, yerli-yabancı ayırımı yapmadan adil bir forma dağıtımı yaptığını göstermekte birlikte olup, atılan gol sonrası takımın hep birlikte kulübeye koşması da takımdaki \'Aile ortamı\'nın iyice şekillenmeye başladığının işareti sayılmalıdır’’ diye konuştu.

Maçlar oynandıktan sonra sevinci veya üzüntüsü ertesi güne sarkmaması ve zihinlerde sadece olumlu-olumsuz çıkarılacak derslerin kalması gerektiğini söyleyen Kayserispor Başkanı Erol Bedir sözlerini şöyle sürdürdü:

\"İnanıyorum ki, takımımız hemşehrilerimize \'bayram öncesi bayram\' sevinci yaşatacaktır. Büyük taraftarımızın, her gün artan desteği ile artık Kadir Has, rakipler için korkulu bir rüya haline gelmiştir ve bu durum önümüzdeki maçlarla daha da belirgin hale gelecektir. \'Kapalı kale\' organizasyonu ile yapılan kareografi ve tezahüratlar, Türkiye gündemine oturacak, küfürsüz ve Fair Play çerçevesinde verilen destek, takımımızı başka bir yönüyle de ön plana çıkaracaktır\" diyerek sözlerini tamamladı.

FOTOĞRAFLI