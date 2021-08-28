Kayserispor, Başakşehir karşısında Mame Thiam'ın golüyle kazandı

Süper Lig'in 3. haftasında Yukatel Kayserispor deplasmanda Medipol Başakşehir'i Mame Thiam'ın golüyle 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe'den transferi Mame Thiam'ın 4. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Emrah Başsan arka direğe ortasını yaptı. Thiam, gelişine topa sert vurdu ve fileleri havalandırdı.

Bu sonuç sonrası Yukatel Kayserispor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Medipol Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı.