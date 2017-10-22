Kayserispor- Atiker Konyaspor: 2-1

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)

Stad: Kadir Has

Hakemler : Ali Palabıyık (xx),Kemal Yılmaz (xx),Cevdet Kömürcüoğlu (xx)

KAYSERİSPOR: Silviu (xxx)-Lopes (xxx),Kana Bıyık (xxx),Sapunaru (xx) (dk 46 Kucher xx) ,Atila (xx)-Şamil (xxx),Badji (xx),Deniz Türüç (xxxx) (dk 80 Espinoza xx) Boldrin (xx) (dk 58 Güray xx)-Mendes (xxx),Umut Bulut (xxx)



A. KONYASPOR :Serkan (xx)-Sukubiç (xx),Filipoviç(xx),Ali Turan (xx) Ömer Ali (xxx) - Jonsson (xx) (dk 65 Vedat Bora xxx),Bourabia (xxx),Miloseviç(xx),Fofana (x) (dk 46 İmoh Ezekiel x)- Musa Araz (x) (dk 67 Ali Çamdalı xx) ,Ferhat Öztorun (x)



SARI KART : 78.dk Ali Çamdalı, 90+ 3.dk İmoh Ezekıel ( A.Konyaspor)

GOLLER : 50.dk Deniz Türüç, 64.dk Mendes ( Kayserispor), 90.dk Ömer Ali (Konyaspor)



KAYSERİSPOR kendi saha ve seyircini önünde Konyaspor\'u ikinci yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapattı. Kayserishor bu galibiyetle puanını 17\'ye yükseltti. Konuk takım Konyaspor ise, 7 puanda kaldı.

3. dakikada Konyaspor file bekçisi Serkan Kırıntılı cezalanına gelen faslosu topu yakalayamadı. Meşin yuvarlak topu takip eden Kayserisporlu Lopes\'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top avuta çıktı.

4. dakikada Kayserispor kaptanı Umut Bulut\'un ceza alanı dışndan soldan attığı sert şut üst direği yalayıp,avutu boyladı.

20. dakikada Deniz Türüç, topu ceza alanı dışında düzeltti. Konyaspor kalesine sokuldu. Sert şutunu kaleci Serkan 90\'a giderken avuta attı.

26. dakikada Sukubiç\'in usaktan şutunu kaleci Silviu, kolaylıkla yakaladı.

29. dakikada Lopes\'in konuk akım cezaalanına yaptığı ortaya ne kaleci Serkan ne de Kayserispor kaptanı Umut Bulut dokunamadı.

34. dakikada Deniz Türüç\'ün ortasına bomboş vaziyette Boldin , boş kale yerine kafayla topu avuta nışanladı.

41. dakikada Ömer Şahin\'in çaprazdan şutu kalenin hayli uzağından avuta gitti. İlk yarı golsüz kapandı

İKİNCİ YARI

49. dakikada Kayserispor\'un soldan Deniz Türüç\'le başlayan atağında atağında Konyaspor kaptanı Ali Turan, cezaalanında topu eliyle düzeltince Kayserispor bir penaltı kazandı.

50. dakikada Deniz Türüç penaltı vuruşunu gole çevirerek , takımını 1-0 öne geçirdi.

57. dakikada Kucher, geri pası kaleci Silviu yerine yan direğe çarptırınca, az kalsın kendi kalesine gol atıyordu.

62. dakikada Deniz Türüç kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldığı anda topu kalecinin üzerine atınca takımını bir golden etti.

64. dakikada Mendes, orta alanından aldığı topla Konyaspor cezalanına girdi. Yerden bir vuruşla takımının ikinci golünü kaybetti. 2-0. Bu gole Konyasporlu futbolcular, Mendes\'in topu eliyle taşıdığı gerekçesiyle itiraz etti. Ancak, Orta hakem Ali Palabıyık ve yan hakem Cevdet Kömürcüoğlu, birlikte golü verdi.

90. dakikada Kayserispor kalesi önündeki karambolde topa en son dokiunan Ömer Şahiner, yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 2-1 Maçın kalan dakikalarında Kayserispor\'n baskısı devam etti ve karşılaşma ev sahibi ekibin galibiyetiyle sona erdi



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