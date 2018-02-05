Kayserispor 27 gün sonra evinde

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA)- HAFTAYI 3 puanla kapatarak zirvedeki yerini koruyan Kayserispor bu hafta hem Ziraat Türkiye Kupası\'nda hem de ligde zorlu 2 karşılaşma oynayacak. Antalya kampı, Antalyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor maçı derken 27 gün sonra Kayseri\'ye dönebilen sarı-kırmızılılar, çarşamba günü Teleset Mobilya Akhisarspor\'la ZTK çeyrek finalin rövanşını, pazar günü ise Spor Toto Süper Lig\'de Demir Grup Sivasspor\'u ağırlayacak.

İkinci yarı hazırlıkları için 17 gün Antalya\'da kamp yaptıklarını, ardından kupa ve lig maçı için Manisa ve Ankara\'nın yolunu tuttuklarını söyleyen Kayserispor Menajeri Erdem Kemaloğlu, \'\' Kupadan elediğimiz Antalyaspor maçı nedeniyle ikinci yarı kampımız ister istemez uzadı. Ardından Teleset Mobilya Akhisarspor kupa çeyrek finalinin ilk ayağını oynadık. Oradan da Kayseri\'ye dönmeden Ankara\'ya geçerek Osmanlıspor ile lig karşılaşması oynadık. Kaba bir hesapla 27 gündür Kayseri\'den ve tesislerimizden uzak kaldık. Kayseri\'mizi, kulübümüzü ve taraftarımızı özledik. Şimdi önümüzde iki ciddi karşılaşma var. Kupada yarı finale uzanabilmek için öncelikle çarşamba günü 1-0\'lık yenilginin rövanşını almak istiyoruz. Ardından da dost ve komşumuz, kardeş kulübümüz Demir Grup Sivasspor ile lig maçında puan mücadelesi vereceğiz. Taraftarımızın desteği ve katkısıyla her iki sınavdan da galibiyetle ayrılıp, lig ve kupada yolumuza devam etmek istiyoruz\'\' dedi.

Öte yandan, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması sonrası 1 maçlık ceza alan Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica, cezasını tamamladığı için hafta içi ve sonundaki kupa ve lig maçında sahada takımının başında yer alacak.

