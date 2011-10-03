-Kayserispor: 2 - Mersin İdmanyurdu: 2 KAYSERİ (A.A) - 02.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Mersin İdmanyurdu 2-2 berabere kaldı. 51. dakikada Gökhan Ünal'a sert müdahalede bulunan İlhan'a, hakem Tolga Özkalfa, önce ikinci sarı kartı daha sonra da kırmızı kartı göstererek oyun dışı bıraktı. 65. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza alanı ön çizgisine gelen Nobre'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Değirmenci meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 68. dakikada gelişen Kayserispor atağında, topla ceza alanı sol çaprazına giren Amrabat'ın sert vuruşunda, topu Hakan Arıkan kontrol etti. 71. dakikada Khizanişhvili'nin pasında topla buluşan Eren Güngör'ün sert vuruşunda Hakan Arıkan topun sahibi oldu. 73. dakikada Hasan Ali'nin kısa pasında topla buluşan Amrabat'ın ortasında, Gökhan Ünal'ın sert kafa vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu ve Kayserispor beraberliği yakaladı: 2-2 86. dakikada Amrabat'ın pasında topla buluşan Troisi'nin sert vuruşunda topu kaleci Hakan Arıkan güçlükle çeldi. Karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Stat: Kadir Has Hakemler: Tolga Özkalfa xxx, Erdinç Sezertam xxx, Volkan Narinç xxx Kayserispor: Navarro x, Hasan Ali xx, Eren Güngör xx, Khizanshvili xx, Gökhan Ünal xxx, Amrabat xxx, Santana xx, Nunez xx, Sefa Yılmaz xx (Dk.66 Troisi x), Engin x (Dk. 40 Gökhan Değirmenci x), Pekarik x Mersin İdmanyurdu: Hakan Arıkan xx, Boum xx, Ozokwo xx (Dk. 88 Kamanan ?), Zurita xx, Moritz xx (Dk. 70 Amoah x), Nobre xxx, Yahia xxx, Mustafa Keçeli xx, Da Silva xx (Dk. 57 Çağdaş x), İlhan xx, İbrahim Kaş xx Sarı Kartlar: Dk. 15 Eren Güngör, Dk.25 Santana, Dk.74 Gökhan Ünal (Kayserispor), Dk. 34 Moritz, Dk. 39 İlhan, Dk. 69 Mustafa Keçeli, Dk. 72 İbrahim Kaş, Dk. 79 Amoah (Mersin İdman Yurdu) Kırmızı Kartlar: Dk. 39 Navarro (Kayserispor), Dk. 51 İlhan (İkinci sarı kart) (Mersin İdmanyurdu) Goller: Dk. 22 ve 73 Gökhan Ünal (Kayserispor), Dk. 23 ve 43 Nobre (Mersin İdmanyurdu)