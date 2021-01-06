Kayserispor 11 maç aradan sonra kazandı

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, deplasmanda Denizlispor'u Pedro Henrique'nin attığı tek golle mağlup etti. Samet Aybaba'yla yollarını ayıran sarı kırmızılı takım, 11 maç aranın ardından galibiyet alarak alt sıralardan kurtulma adına çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maç her iki takımın da etkili ataklarıyla başladı. İlk büyük tehlike de Denizlispor'dan geldi. Dakikalar 13'ü gösterdiğinde Recep Niyaz topla birlikte ceza sahasına girdi, kaleye doğru şutunu gönderdi. Hugo Rodallega topa dokundu ve Denizlispor 1-0 öne geçti. Ancak VAR'dan yapılan inceleme sonrasında gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

21. dakikada Kayserispor, Pedro Henrique'nin attığı golle Denizlispor karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kanatta Lennon, topla birlikte sıfıra doğru indikten sonra ön direğe ortasını yaptı. Rakibiyle ikili mücadeleyi kazanan Pedro Henrique öne doğru koşu yapıp şutunu gole çevirdi.

Maçın ikinci yarısında her iki takım da etkili ataklar gerçekleştirdi. Denizlispor eşitliği yakalamak için rakip kaleye ataklarını sıklaştırdı. Kayserispor ise farkı 2'ye çıkarmak için Denizlispor kalesine tehlikeli geldi.

Maçın son dakikalarına doğru, dakika 86'da Denizlispor'da Sagal'ın indirdiği topa Mesanovic net pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı. Denizlispor büyük bir fırsatı tepmiş oldu. Maçın ikinci yarıdan gol sesi çıkmadı ve Kayserispor, ilk yarıda Pedro Henrique'nin attığı tek golle kazanarak 11 maç sonra galibiyet aldı.