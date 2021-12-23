Kayserispor 1 puanı uzatmada kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. İlk devreyi 2-0 önde tamamlayan Sumudica'nın öğrencileri üstünlüğünü koruyamadı ve müsabaka 2-2 berabere sona erdi.
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere sona erdi.
Ev sahibi ekip müsabakanın 25. dakikasında Mounir Chouiar ve 36'da Adem Büyük ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda baskısını arttıran Hikmet Karaman'ın öğrencileri 56. dakikada Mario Gavranovic ve 90+1'de Mustafa Pektemek'in golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadı ve alt sıraları yakından ilgilendiren Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor müsabakası 2-2 berabere sona erdi.
Bu sonucun ardından ligde galibiyet hasreti 8 maça çıkan ev sahibi Yeni Malatyaspor, 15 puanla 18. sırada yer aldı.
Malatya deplasmanında 1 puanı son dakikalarda kurtaran Yukatel Kayserispor ise 21 puanla 15. sırada konumlandı.