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Spor

Kayserispor 1-3 Galatasaray

Galatasaray, zor anlar yaşadığı Kayseri deplasmanında son dakikalarda rahatladı

22 Ocak 2018 21:41

Galatasaray, zorlu Kayseri deplasmanında Kayseri'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek zor virajı kayıpsız geçti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımını son oynadıkları lig maçından 5 değişiklik yaparak sahaya sürdü.

Süper Lig'de 24 Aralık'ta Göztepe ile oynanan 17. hafta maçının ilk 11'inde yer alan Gomis ve Fernando sakatlığı, Maicon da cezası nedeniyle kadroya alınmazken, Belhanda ve Linnes de yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Mariano, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Latovlevici ilk 11'de oynadı. Galatasaray'ın eski teknik Direktörü Igor Tudor döneminde kadroya girmekte zorlanan Selçuk İnan da, Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Maça oldukça hızlı başlayan Galatasaray, Eren Derdiyok'un 12 ve 18. dakikadaki golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda ise rüzgar tersine döndü. 52'de Umut Bulut'un kafa golüyle farkı bire indiren Kayserispor, kalan dakikalarda da Galatasaray kalesinde müthiş bir baskı kurdu. Ancak Muslera Kayserispor ataklarına geçit vermezken, 90+1'de sahneye çıkan Rodriguez de maça son noktayı koydu: 1-3!

Bu sonuçla 38 puana yükselen Galatasaray, lider Başakşehir'in 1 puan gerisinde haftayı 2. sırada kapattı. Kayserispor ise 30 puanda kaldı.
 

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