Kayserispor: 1 - Akhisarspor: 0

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA) -



STAD: Kadir Has

HAKEMLER: Suat Aslanboğa (xxx),İsmail Şencan (xxx), Candaş Erbil (xxx)

KAYSERİSPOR: Lung (xxx)-Lopes(xx),Kana Bıyık (xxx),Kucher (xx), Atila (xx),Şamil (xx),Mensah (xxx),Deniz Türüç (xx) (dk 84 Levent ),Bilal(xx)(dk 60 Varela xx)-Chery (xx),Umut Bulut(x)(dk 70 Asamoah Gyan xxx)

AKHİSARSPOR: Fatih (xxx),Vrsajeviç (xxx) Costa Lopes (xx),Caner (xx),Güray (xx)-Josue (xx),Sissoko (xxx),Serginho (xx)(dk 87 Bilal ),Onur (xx) (dk 63 Regattin x)-Bokila (xx)(dk 63 Manu xx),Barbosa (xx)

GOL: Dk 75 Asamoah Gyan (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk 87 Mensah (Kayserispor), dk 18 Vrsjeviç (Akhisarspor)



Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Kayserispor, kendi evinde Akhisarspor\'u 1 - 0 mağlup etti. Ev sahibi takım bu galibiyetle puanını 18\'e yükselterek tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Akhisarspor ise 16 puanda kaldı.

9. dakikada Kayserisporlu Bilal, ceza alanı dışından Akhisarspor kalesini yokladı. Yerden şut kaleci Fatih\'de kaldı.

21. dakikada Mensah topu ceza alanında kafayla Chery\'in önüne indirdi. Chrey zor olanı yaptı ve topu 2 metreden kale yerine auta atınca ev sahibi ekip bir golden oldu.

23. dakikada Serginho\'nun kafa şutu çaprazdan Kayserispor kalesinde tehlike yaratattı ancak top auta çıktı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Şamil Çinaz\'ın uzun pasıyla hareketlenen Chery\'in şutu kaleci Fatih\'te kaldı.

52. dakikada Atila\'nın ortasında Bilal\'ın kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.

68. dakikada Manu, Kucher\'i geçerek Kayserispor ceza alanına girdi. Çaprazdan şutunu kaleci Lung son anda tokatladı.

69. dakikada Deniz Türüç\'ün kullandığı korner atışında ceza alanında önce Umut Bulut sonra Şamil 3 metreden topa dokunamadılar.

73. dakikada Josue\'nin kullandığı ceza atışında Sergio\'nun kafa şutu kaleci Lung\'da kaldı.

75. dakikada Varela\'nın ortasında Asamoah Gyan topu kafayla filelere gönderdi: 1-0

86. dakikada Varela\'nın uzaktan şutu kaleci Fatih\'te kaldı.



(FOTOĞRAFLI)