Kayserispor - Trabzonspor: 0-2

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA)

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), İsmail Şencan (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)

KAYSERİSPOR: Lung (xxxx) - Lopes(xx), Kana Bıyık (xxx), Sapunaru (xx) (Dk. 59 Mert xx), Levent (xx), Şamil (xx), Mensah (xx), Varela (xxx) (Dk. 84 Asamoah Gyan), Deniz Türüç (xx) (Dk. 70 Bilal x), Chery (xx), Umut Bulut (xx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xx), Pereira (xx), Hüseyin (xx), Toure (xx), Novak (xx), Sosa (xxx), Abdülkadir (xxx), Olcay (xxx) (Dk. 74 Ekuban xxx), Yusuf Yazıcı (xxx), Nwakaeme (xx) (Dk. 90+4 Batuhan), Rodallega (xx) (Dk. 90+7 Amiri)

GOLLER: Dk. 82 Ekuban, Dk. 90+8 Amiri (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Sapunaru, Mert, Mensah, Şamil, Lopes (Kayserispor) - Pereira (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor\'u 2-0 mağlup etti. Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 82\'nci dakikada Ekuban ve 90+8\'inci dakikada Amiri kaydetti. Bordo mavili ekip bu sonuçla puanını 22\'ye yükseltti ve üst sıralara tırmandı. Kayserispor ise üst üste 4\'üncü maçında da mağlup olarak 12 puanla 17\'nci sırada kendisine yer buldu.

Dostluk örneklerinin sergilendiği karşılaşma öncesi her iki takım kol kola sarı kırmızılı ve bordo mavili taraftarları birlikte selamladı. Kayserili ve Trabzonlu futbolseverler, tribünlerde misafir takım seyircisi ayrımı yapılmadan bir arada oturdu. Trabzonlu futbolseverler 38\'inci dakikada \'\'Kayseri\', Kayserili futbolseverler ise 61\'inci dakikada \'Trabzon\' şeklinde tezahürat yaptı. Her iki tribünde İstiklal Marşı okunurken Kayserispor ve Trabzonspor atkıları açıldı.

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