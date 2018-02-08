Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica: \"Elimde sihirli değnek yok\"

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: \"4-5 gol atabileceğimiz bir maçtı\"

KAYSERİ, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, 1-0\'ın rövanşında Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak yarı finale yükseldi. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica şöyle konuştu:

\"Maçın ortalarında çok basit bir gol yedik ve bu golü yiyince toparlanmamız zor oldu. İlk yarıyı 1-1 kapattık. İkinci yarının başında bek oyuncularımı çıkarttım. İleriye dönük oyuncularım ile orta yapmayı planladım. Asamoah\'ı gol bulmak için sürdüm. İkinci golde eğer ofsayt varsa Galatasaray maçı gibi oldu. Çok canım sıkkın ve merak ettiğimi bir şey var. Türkiye\'de herkes futboldan anlıyor. Buna saygı duyuyorum. Eğer Vanspor\'a yada Eyüpspor\'a elenmiş olsaydık kimse bir şey söylemeyecekti. Büyük takımlar bizden önce elendi. Geçen seneden fazla geldik. Ligde 5\'inci sıradayız. Eğer şampiyonluk hedefi varsa daha fazla çalışırız. Geçen sene ligi 15\'inci sırada bitirmiş bir takımda hem ligi hem kupayı kazanmak çok zor. Elimde sihirli değnek yok. Biranda büyük takım olamayız. 3-4 ay önceki gibi çalışıyoruz. Hala bir hedefimiz var. Kupada hedefimiz yoktu. Kupayı kazanmak gibi. Ben buraya geldiğimde hedefim takımıma güzel futbol oynatmaktı. Daha sonra günden güne hedefimizi değiştirdik. Bende kendime bir hedef koydum, ilk 8\'de bitirmek için. Şimdide 5\'inci olmak istiyoruz. Bunu yaparsak büyük bir sonuç elde etmiş oluruz. Taraftarlar daha fazlasını istiyorlarsa özür dilerim.\"

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise şunları söyledi:

\"Güzel bir maç oldu. İki takım da hücum anlamında zenginlik sunmaya çalıştı. Özellikle ilk maçı 1-0 kazanarak buraya gelmek bizim için büyük bir avantajdı. Maçtan önce ilk yarı atacağımız 1 gol bizi çok daha rahatlatır diye düşünüyordum. Bunu da ilk yarı yakaladık. İkinci golü de çok net bir pozisyonda yakaladık. 1-1\'den sonra özellikle devre arası ve maçın devamında rakibimizin yaptığı hamleler tabii ki onları hücum anlamında zenginleştirdi ama bizim yaptığımız hamlelerle de rakip kaleye daha rahat gitmeye başladık. 4-5 gol atabileceğimiz bir maçtı. Çok net pozisyonlara girdik. Sonlandırmada sıkıntı yaşadık. Son dakikada bir penaltı golüyle maç berabere bitti. Önemli olan burada turu geçmekti. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu. Kayserispor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Onlar da çok güzel bir şekilde maçı desteklediler. Kayserispor\'a ligde başarılar diliyorum.\"

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