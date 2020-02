Kayserispor - Pazarspor: 6-1

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA)

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Serdar Diyadin (xx), Mehmet Metin (xx)

KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Levent (xxx), Sapunaru (xx), Kucher (xxx), Mert (xxx) - Rotman (xxx), Mensah (xxx) (Dk. 72 Kazım xx), Bilal (xxx) (Dk. 64 Adem xx), Hakan Çıtak (xx), Varela (xxx), Asamoah Gyan (xxx) (Dk. 74 Kürşat xx)

PAZARSPOR: Reşat (x) - Emre Can (x), Tamer (x), Kadir (x), Maksut (x) - Soner (xx) (Dk. 81 Mete), Mert Özmen (xx), Ömer (xx), Ozan (xx) (Dk. 70 İbrahim x), Oktay (xx), Can (x)

GOLLER: Dk. 14 Gyan, Dk. 53 Bilal, Dk. 57 Mert, Dk. 59 Mensah, Dk. 73 Kucher, Dk. 78 Varela (Kayserispor) - Dk. 23 Tamer (Pazarspor)

SARI KART: Kucher (Kayserispor)

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü tur karşılaşmasında Kayserispor, TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Pazarspor\'u 6-1 yenerek tur atladı.

