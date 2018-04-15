Kayserispor - Gençlerbirliği: 3 - 2

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)

STAT: Kadir Has

HAKEMLER : Fırat Aydınus (xxx), Serkan Ok (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx)

KAYSERİSPOR : Lung (xx) - Lopes (xx), Kana Bıyık (xxx), (Dk. 62 Şamil xx), Kucher (xx), Atila (xx), Sapunaru(xx), Badji (xxx), Boldrin (xx), Deniz Türüç (xxx), Amorim (xxx) (Dk. 79 Erdal Öztürk x), Gyan (xx)(Dk. 56 Umut Bulut xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (xx)- Alper (xx)(Dk. 80 İlker Karakaş x), Claro (xx), Palitsevich (xx), Uğur (xx), Guidileye (xx), Pogba (x) (Dk. 46 Rahmetullah xx), Zeki (xx), Sessegnon (xxx), Manu (xxx), Deniz Yılmaz (x) (Dk. 46 Sukuletic xx)

GOLLER: Dk. 29 Boldrin, Dk. 44 Amorim, Dk. 76 Deniz Türüç (Kayserispor)- Dk. 56 Sessegnon(P), Dk. 87 Skuletiç(Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Gyan, Sapunaru (Kayserispor) - Zeki Yavru, Palitsevich, Alper (Gençlerbirliği)

Spor Toto Süper Lig\'de son 3 haftadan puan çıkartamayan Kayserispor, sahasında zorlandığı karşılaşmada Gençlerbirliği\'ni 3-2 mağlup etti.

23\'üncü dakikada Manun\'nun ortasında Sessegnon\'un kafa vuruşunda Kayserispor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

29\'uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Atila geçti. Atila\'nın vuruşunda direkten dönen topu Boldrin vurdu. Hopf\'un müdahalesi sonrası yan hakem Aleks Taşçıoğlu\'nun uyarısı ile Fırat Aydınus golü verdi: 1-0.

43\'üncü dakikada gelişen Kayserispor atağında Amorim\'in yaptığı ortada Boldrin dokunamadı.

44\'üncü dakikada Boldrin\'in pasıyla hareketlenen Amorim sağ taraftan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Amorim\'in vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.

56\'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta Sessegnon\'un vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu takip eden Rahmetullah, kaleci Lung\'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Sessegnon topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

76\'ncı dakikada sol kanattan Amorim\'in içeri çevirdiği topta Umut Bulut meşin yuvarlağın üstünden atladı. Arka direkte topla buluşan Deniz Türüç\'ün şutu Gençlerbirlği savunmasına çarparak ağlara gitti: 3-1.

87\'nci dakikada Gençerbirliği farkı 1\'e indirdi. Manu\'nun pasıyla topla buluşan Sessegnon müsait durumdaki Skuletic\'i gördü. Skuletic\'in vuruşu Lung\'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-2.

90+7\'nci dakikada Uğur Çiftçi\'nin Kayserispor ceza alanına gönderdiği topa Manu\'nun kafa vuruşu ağlara gitti ancak hakem ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor, Gençlerbirliği\'ni 3-2 mağlup etti.

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