Kayserispor - Gazişehir Gaziantep FK: 2-1

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Utku Turan Velioğlu (xx), Vural Gül (xx).

KAYSERİSPOR: Vedat (xx)- Lopes (xx) (Dk. 60 Canberk x), Levent (xx), Espinoza (xx), Güray (xx), Umut (xx) (Dk. 46 Stojiljkovic x), Erkan (xx), Boldirn (xx) (Dk. 51 Berkant x), Badji (xx) (Dk. 62 Erdal x), Kana Bıyık (xx) (Dk. 46 Meleg x), Bia (xx) (Dk. 74 Burak x).

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Feti Ferhat (xx) - Himmet (x) (Dk. 83 Selahattin x), Sinan (x), Akakpo (x) (Dk. 71 M. Erdem x), Özgür (xx), Ahmet (x), Murat (xx), M. Samican (x) (Dk. 71 Webo x), Kabasele (x), Valle (x), Özgürcan (x)

SARI KART: Erdal (Kayserispor)

GOLLER: Dk. 27 Espinoza, Dk. 56 Bia (Kayserispor) - Dk. 40 Özgür (Gazişehir Gaziantep FK)

Milli maç arasında Gazişehir Gaziantep FK ile Kadir Has Stadyumu\'nda özel maç yapan Kayserispor, müsabakayı 2-1’lik sonuçla kazandı.

27’nci dakikada orta alanı çabuk geçen Espinoza ceza yayının üzerinden sert şutla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

40’ıncı dakikada sağ kanattan gelişen atakta topu iyi takip eden Özgür skoru eşitledi: 1-1.

56’ncı dakikada sağ kanattan yapılan korner atışında topa iyi yükselen Bia kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı: 2-1

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