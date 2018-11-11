Kayserispor - Galatasaray: 0-3

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA)

STAT: Kadir Has

HAKEMLER : Ümit Öztürk (x), İsmail Şencan (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

KAYSERİSPOR: Muammer (x) - Lopes (x), Sapunaru (xx), Kucher (x), Atila (x), Şamil (xx), Rotman (xx), Bilal (xx), Chery (x) (Dk. 61 Varela x), Mensah (xx) (Dk. 85 Hakan Çıtak), Umut Bulut (x)

GALATASARAY: Muslera (xx) (Dk. 94 İsmail Çipe), Maicon (xxx), Ozan (xx), Serdar Aziz (xxx), Ömer Bayram (xxx), Mariano (xx), Selçuk (xxx) (Dk. 89 Yunus Akgün ), Belhanda (xx), Feghouli (xxx) (Dk. 86 Celil), Onyekuru (xxx), Sinan (xx)

GOLLER: Dk 18 - Dk. 74 Onyekuru, Dk. 88 Ömer Bayram (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 83 Lopes (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Kucher, Mensah, Sapunaru, Lopes (Kayserispor) - Feghouli, Ozan, Onyekuru (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor\'u 3-0 yendi. Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün 80\'inci ölüm yıldönümü ve Hakkari\'deki patlamada şehit olan askerlerimiz nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadı\'nda müzik yayını yapılmadı. Maç öncesinde Galatasaraylı futbolcular yeşil zeminde ellerindeki Atatürk posterinin etrafından toplanarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

4\'üncü dakikada Bilal soldan hareketlendi ve Belhanda\'yı çalımlayarak topu ceza alanına kesti. Umut Bulut topa vurmakta gecikince, Muslera pozisyonu önledi.

18\'inci dakikada soldan bindiren Feghouli, Kayserispor kalesine çapraz bir pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Muammer\'in yumrukladığı topu arka direkte bekleyen Onyekuru filelere gönderdi: 0-1.

37\'nci dakikada Ömer Bayram, Sapunaru\'nun yaptığı geri pas sonrası kaleci Muammer ile karşı karşıya kaldı. Sarı kırmızılı file bekçisi Ömer\'in açısını kapattı ve mutlak bir golü ayaklarıyla çıkardı.

İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

55\'inci dakikada Sinan, aşırtma bir vuruşla kalesini terk eden kaleci Muammer\'in üzerinden topu filelere göndermek istedi ancak Muammer topu son anda tokatladı.

71\'inci dakikada Varela\'nın Galatasaray ceza alanına indirdiği topa Mensah vurdu, meşin yuvarlak Galatasaraylı oyunculara çarparak kornere gitti.

74\'üncü dakikada Onyekuru, atılan uzun topta sağ kanatta Lopes\'i geçti. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapan Onyekuru ağları sarstı: 0-2.

83\'üncü dakikada Kayserisporlu Lopes ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

88\'inci dakikada Mariano soldan ortaladı, Ömer Bayram arka direkte vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti: 0-3.

Karşılaşmada deplasman ekibinin 3-0\'lık galibiyeti ile noktalandı.

FOTOĞRAFLI