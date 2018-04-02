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Spor

Kayserispor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 27'nci hafta kapanış maçında Kayserispor, bu akşam sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek

02 Nisan 2018 21:59

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 27\'nci hafta kapanış maçında Kayserispor, bu akşam sahasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı\'nda saat 20.00\'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.
İki takımın ilk 11\'i şöyle;
KAYSERİSPOR:
Vedat Karakuş, Levent, Kucher, Kana Biyik, Şamil, Espinoza, Güray, Mendes, Varela, Deniz, Umut
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Nabil Dirar, Aatif Chahechouhe, Giuliano, Soldado.

KAYSERİ / DHA

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