Kayserispor - Eyüpspor: 3-2

Oktay ENSARİ / KAYSERİ, (DHA)

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Oğuz Terzi (xxx), Mehmet Mazlum (xxx)

KAYSERİSPOR: Silviu (xx), Lopes (xx), Levent (xx), Kucher (xx) (Dk. 67 Varela xx), Güray (xx), Espinoza (xx), Meleg (x) (Dk. 45 Sapunaro xx), Boldrin (xx), Mendes (xxx), (Dk. 83 Erdal x), Deniz Türüç (xxx), Nikola Stojiljkovic (xx)

EYÜPSPOR: Mahmut (xx) - Güncay (x) (Dk. 84 Serkan Baloğlu x), Atakan (xxx), Mehmet Tosun (xx), Bilal (xxx), Ahmet Devret (x), Dede (x), İsmail (x) (Dk. 83 Erkan x), Emrah (x), Dk. 67 Kubilay (x), Yüksel (xx), Naci (xx)

GOLLER: Dk. 42 - Dk. 78 Mendes, Dk. 66 (P) Deniz (Kayserispor) - Dk. 61 Mehmet, Dk. 87 Atakan (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Mendes (Kayserispor) - Dede Çelik (Eyüpspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur karşılaşmasında Kayserispor, Eyüpspor\'u 3-2 yendi.

41\'inci dakikada Lopes\'in ortasını kontrol eden Stojiljkovic, topu Mendes\'e bıraktı. Mendes düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

62\'nci dakikada Mehmet Tosun, sert şutu ile topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

66\'ncı dakikada gelişen Kayserispor atağında Stojiljkovic\'in şutunun Dede Çelik\'in eline çarpması sonucunda maçın hakemi Özgüç Türkalp penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Deniz Türüç gole çevirdi: 2-1.

78\'inci dakikada Mendes\'in şutu ağlarla buluştu. Sarı-kırmızılı takım 2 farklı üstünlüğü yakaladı: 3-1

87\'nci dakikada Mehmet Tosun\'un pasını iyi değerlendiren Atakan düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi: 3-2.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Kayserispor sahadan 3-2\'lik galibiyetle ayrıldı.

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