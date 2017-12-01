T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayserispor - Eyüpspor: 3-2

Oktay ENSARİ / KAYSERİ, (DHA) STAT: Kadir Has HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Oğuz Terzi (xxx), Mehmet Mazlum (xxx) KAYSERİSPOR: Silviu (xx), Lopes (xx), Levent (xx), Kucher (xx) (Dk

01 Aralık 2017 01:35

Oktay ENSARİ / KAYSERİ, (DHA)

STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Oğuz Terzi (xxx), Mehmet Mazlum (xxx)
KAYSERİSPOR: Silviu (xx), Lopes (xx), Levent (xx), Kucher (xx) (Dk. 67 Varela xx), Güray (xx), Espinoza (xx), Meleg (x) (Dk. 45 Sapunaro xx), Boldrin (xx), Mendes (xxx), (Dk. 83 Erdal x), Deniz Türüç (xxx), Nikola Stojiljkovic (xx)
EYÜPSPOR: Mahmut (xx) - Güncay (x) (Dk. 84 Serkan Baloğlu x), Atakan (xxx), Mehmet Tosun (xx), Bilal (xxx), Ahmet Devret (x), Dede (x), İsmail (x) (Dk. 83 Erkan x), Emrah (x), Dk. 67 Kubilay (x), Yüksel (xx), Naci (xx)
GOLLER: Dk. 42 - Dk. 78 Mendes, Dk. 66 (P) Deniz (Kayserispor) - Dk. 61 Mehmet, Dk. 87 Atakan (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Mendes (Kayserispor) - Dede Çelik (Eyüpspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur karşılaşmasında Kayserispor, Eyüpspor\'u 3-2 yendi.

41\'inci dakikada Lopes\'in ortasını kontrol eden Stojiljkovic, topu Mendes\'e bıraktı. Mendes düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
62\'nci dakikada Mehmet Tosun, sert şutu ile topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
66\'ncı dakikada gelişen Kayserispor atağında Stojiljkovic\'in şutunun Dede Çelik\'in eline çarpması sonucunda maçın hakemi Özgüç Türkalp penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Deniz Türüç gole çevirdi: 2-1.
78\'inci dakikada Mendes\'in şutu ağlarla buluştu. Sarı-kırmızılı takım 2 farklı üstünlüğü yakaladı: 3-1
87\'nci dakikada Mehmet Tosun\'un pasını iyi değerlendiren Atakan düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi: 3-2.
Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Kayserispor sahadan 3-2\'lik galibiyetle ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oktay ENSARİKAYSERİ DHA STAT Kadir Has HAKEMLERTürkalpOğuz TerziMehmet MazlumSilviuLopesLeventKucherDkVarelaGürayEspinozaMelegSapunaroBoldrinMendesErdalDeniz TürüçNikola StojiljkovicMahmutGüncaySerkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24