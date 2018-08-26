Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA)

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), İbrahim Bozbey (xx)

KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Lopes (xx), Kana Bıyık (xxx), Sapunaru (xxx), Atila (xxx), Rotman (xx), Mensah (xx) (Dk. 77 Gyan xx) Deniz Türüç (xx) (Dk. 85 Kravets), Bilal Başaçıkoğlu (xxx), Chrey (xx) (Dk. 69 Şamil xx), Umut Bulut (x)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx), Seth (xx), Mina (xx), Sadık (xxx), Rahman (xx), Pereira (xx) (Dk. 67 Chebake xx), Ahmed (x) (Dk. 46 Mitchell x), Guilherme (xx), Adem (xxx), Aleksic (xxx), Boutaib (xxx)

SARI KARTLAR: Rotman, Atila (Kayserispor) - Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig 3\'üncü hafta müsabakasında Kayserispor ile Evkur Yeni Malatyaspor golsüz berabere kaldı.

Maçtan önce Kayserispor taraftarı, her iki takım oyuncularından kol kola girip, kendilerini selamlamalarını istedi. Her iki takım oyuncuları da bu isteğe karşılık verdi.

7\'nci dakikada Aleksic\'in ceza alanı dışından şutunu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.

19\'uncu dakikada Bilal soldan hareketlendi. Bu oyuncunun açtığı ortaya Chery kafayı vurdu, top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

28\'inci dakikada Aleksic\'in attığı şut üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

40\'ıncı dakikada Umut Bulut, topu Ertaç\'ın üzerine vurdu.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı: 0-0.

53\'üncü dakikada Atila\'nın ortasında Chery\'in kafa vuruşu kaleci Ertaç\'ta kaldı.

57\'nci dakikada Deniz Türüç\'ün konuk ceza alanına yaptığı ortaya Bilal, yatarak vurmak istedi ama topa yetişemedi.

59\'uncu dakikada Adem Büyük\'ün attığı golü hakem Alper Ulusoy, yan hakem Volkan Ahmet Narinç\'in ofsayt kararına uyarak iptal etti.

63\'üncü dakikada Yeni Malatyasporlu Pereira\'nın falsolu şutunu kaleci Lung son anda kornere çeldi.

76\'ncı dakikada Bilal\'in ortasında topla buluşan Mensah, meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi.

79\'uncu dakikada Deniz Türüç\'ün ortasında Umut Bulut\'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

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