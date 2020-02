Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

KAYSERİ (DHA)

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “Bu kadar sakatlığa ve yorgunluğa rağmen 1 puan benim için olumlu bir sonuç oldu” dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 21. haftasında Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensupların sorularını yanıtlayan Sumudica, \"Biz rakibimiz gibi haftadan haftaya oynamadık. Kupa maçları da oynadık. Rakibimiz bizden daha diriydi” diyerek şöyle konuştu:

“Lopes sadece dün antrenmanlara katılmıştı. Deniz sakattı. 4 gün tedavisi sürdü. Umut’un da bir problemi vardı. Mendes bütün maçlarda oynadı. Kolay değil onun için de her maçta 90 dakika oynamak. Hazır değildik, yorgunduk ve dinlenmemiştik. Benim için olumlu bir sonuç oldu çünkü 1-0 geriden geldik. Rakibimiz defans yapmaya gelmişti buraya. İlk yarıda hiçbir fırsat yakalayamadılar. Dinlenmemiş olduğunuz zaman çok zor oluyor. Buradan taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Büyüleyici bir atmosfer vardı. Beraberlik golünü bulmada yardım ettiler. 5\'inci sıradayız ve sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Sivas’tan ve Göztepe’den bir puan üstteyiz. Aynı puanda olursak Sivas’ta dışarıda kazandık, evimizde berabere kaldık. Göztepe’de evimizde kazandık, dışarıda berabere kaldık. Her maç daha zor oluyor. 13 maçımız final havasında olacak. Kayserispor ilk yarıdaki futboluna devam edecek. Çünkü artık bir hafta süremiz var takımı çalıştırmak için. Taraftarlar ve basın biraz üzüldü ilk 11 ile kupa maçına çıkmadığım için ama Galatasaray’ı iki yerde de elemek çok zor olacaktı. Sonrasında Fenerbahçe olacaktı. 13 maçımız var artık 5.’lik daha kolay. Kupada elenmek gibi bir niyetim yoktu. Akhisar maçında geri gelmek kolay değildi. Futbolcuları hem kupaya hem lige konsantre etmek çok zor. Bence iyi maç çıkardık. Oyunu domine ettik. İkinci yarı golden sonra rakip sadece kontratakla çıkmaya çalıştı. Şamil bir pozisyon kaçırdı. Allah bu gün bize yardım etmedi. İnşallah gelecek maça.”

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise maç sonu değerlendirmesinde, \'\'İyi iki takımın maçı oldu. Konum olarak ve oynadıkları futbol olarak da Kayserispor gerçekten iyi bir takım. Farklılıklar oldu. Biz Kayserispor önde baskı yapar diye düşünürken, çekinmişler. Biz onları nasıl iyi incelerken onlar da bizi gözlem yapmışlar. Çok geride karşıladılar. Böyle olunca onlar da biz de pozisyon bulmakta zorlandık. Golü bulmamıza rağmen çok basit bir gol yedik. Öncesinde derseniz 1 puan nasıl bir deplasman puanı olarak iyi deriz. Oyun içine baktığımızda oyuncularımız biraz daha final paslarını iyi yapsaydı belki de galibiyetle ayrılacaktık. Oyuncularımı kutluyorum. Her iki takıma da başarılar dilerim\'\' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamalar