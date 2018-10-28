Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 2 - 0

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)-

STAD: Kadir Has

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx)-Volkan Ahmet Narinç (xx),İbrahim Bozbey (xx)

KAYSERİSPOR: Muammer (xxxx)-Lopes(x),Kana Bıyık (xx),Levent (xxx),Atila (xx)-Şamil Çinaz (xxx),Sapunaru (xx) (dk 80 Mert x) ,Bilal (xxx), Chery(xx) (dk 90 Kucher ) ,Mensah(xx)(dk 70 Varela xx)-Umut Bulut(xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx),Douglas (xxx),Bjarsmyr (xx) (DK 88 Erdoğan ) Davit Braz (xx),Ziya (xx) Medjani (xx),Hakan Aslan (xx),Rybalka (xx) (Dk 63 Torje xx) ,Robinho (xx),Emre (xx), Muhammet (xx)

GOLLER:Dk 53 Şamil, Dk 89 Chery (pen) (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk 42 Levent ,Dk 77 Muammer, Dk 89 Lopes (Kayserispor) Dk 41 Ziya, Dk 45 Robinho, Dk 46 Bjarsmyr, Dk 78 Medjani, Dk 89 Emre (Sivasspor)

KIRMIZI KART: Dk 89 Robinho (Sivasspor)



Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Kayserispor, kendi sahasında Demir Grup Sivasspor\'u 2-0 yenerek, puanını 12\'ye çıkardı. Kayserispor böylece 6 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Konuk takım Demir Grup Sivasspor ise bu yenilgiyle 10 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7\'inci dakikada Demir Grup Sivassporlu Douglas, sağdan Kayserispor ceza alanına kadar indi. Şutla orta karışımı pası Kayserispor kalecisi Muammer\'in bakışları arasında kimsenin dokunamadığı pozisyonda auta gitti.

9\'uncu dakikada bu kez Emre\'nin soldan şutu üstten aynı şekilde auta çıktı.

10\'uncu dakikada Douglas\'ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Muammer kornere atabildi.

18\'inci dakikada Robinho\'nun sol çaprazdan şutu kaleci Muammer\'in kucağında kaldı.

29\'uncu dakikada Chery\'in ortasında önce Şamil, sonra Umut Bulut müsait pozisyonda topu kaleye gönderemedi.

34\'üncü dakikada Atila\'nın orta sahadan şutu üstten az farkla auta giderken, Kayserili futbolseverler bu şutu ayakta alkışladı. İlk yarı karşılıklı ataklarla golsüz kapandı: 0-0

İKİNCİ YARI:

53\'üncü dakikada Kayserisporlu Mensah\'ın soldan ortasında ceza alanında topu iyi takip eden Şamil fileleri havalandırarak, takımını 1-0 öne geçirdi.

68\'inci dakikada Atila\'nın soldan ortasında, Umut Bulut kaleci Tolgahan ile karşı karşıya kaldı. Kafa şutu yandan auta çıkarken, sarı kırmızılar bir golden oldu.

88\'inci dakikada Sivassporlu Emre, Bilal\'ı ceza alanında düşürdü. Orta hakem Alper Ulusoy tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Chery, penaltı atışını gole çevirdi: 2-0.

Golden sonra 89\'uncu dakikada Robihno ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, oyun dışı kaldı.

(FOTOĞRAFLI)