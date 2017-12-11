Kayserispor - Beşiktaş: 1-1

Oktay ENSARİ / KAYSERİ, (DHA)

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (x), Serkan Çimen (xx), Samet Çicek (xx)

KAYSERİSPOR: Silviu (xx) - Lopes (xx), Kana Bıyık (xxx), Kucher (xxx), Atila (xx), Sapunaru (xx), Badji (xx), Boldrin (xx) (Dk. 54 Espinoza xx), Güray (xx), Mendes (xx) (Dk. 78 Levent x), Umut Bulut (xxx) (Dk. 88 Nikola Stojikovic)

BEŞİKTAŞ: Fabricio (xx) - Gökhan Gönül (xx) (Dk. 79 Negredo xx), Tosic (xx), Pepe (xxx), Adriano (xxx), Atiba (xx), Tolgay (xx) (Dk. 58 Talisca xx) Quaresma (xx), Oğuzhan (xx), Babel (xxx), Cenk (xx)

SARI KARTLAR: Umut Bulut, Kana Bıyık, Lopes, Lung (Kayserispor) - Talisca (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 49 Lopes (Kayserispor)

GOLLER: Dk. 31 Umut Bulut (Kayserispor) - Dk. 45 (P) Cenk (Beşiktaş)

Kayserispor, ikinci yarının başlarında 10 kişi kaldığı, Deniz Türüç ve Şamil Çinaz\'ın cezalı olduğu karşılaşmada Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan önce Kayserisporlu taraftarlar, tribünlerde sarı-kırmızı kartonlarla bir koreografi yaparak, \'Kayserispor\' yazdı. Karşılaşmayı Kayserispor\'un Rumen teknik direktörü Marius Sumudica\'nın Romanya\'da çalıştırdığı Astra Kulübü\'nün başkanı Dani Coman ve Rumen gazetecilerde izledi.

7\'nci dakikada Mendes\'in çaprazdan şutu kaleci Fabricio\'da kaldı.

9\'uncu dakikada Cenk, Kayserispor cezalanına hareketlendi. Kana Bıyık\'ın müdahalesine rağmen kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Son vuruşunu kaleci Lung çıkarttı

17\'nci dakikada Kayserispor kalesi ciddi bir tehlike atlattı. Quaresma\'nın ortasında Oğuzhan ceza alanında topu, kale direğinin hemen yanından auta gönderdi.

31\'inci dakikada Lopes\'in çaprazdan ortasını arka direkte bekleyen Kucher, Beşiktaş ceza alanına kesti. Umut Bulut, topu yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0.

45\'inci dakikada Beşiktaş atağında ceza alanında Kayserisporlu Umut Bulut topu uzaklaştırmak isterken, Cenk Tosun arkadan topa ayağını uzattı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu müdahalenin ardından penaltı noktasını gösterdi. Kayserisporluların uzun süren itirazlarına karşın atışı Cenk kullandı ve skoru eşitledi: 1-1.

İlk yarı 1-1\'lik eşitlikle kapandı.

49\'uncu dakikada Yaşar Kemal Uğurlu, Kayserispor\'lu Lopes\'e ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.

65\'inci dakikada Babel\'in ceza alanı dışından şutunu kaleci Lung kolaylıkla yakaladı.

69\'uncu dakikada Güray, Beşiktaş kale çizgisine kadar indi. Çaprazdan şutu kaleci Fabricio\'da kaldı.

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş\'ın baskısı gol getirmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

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