Kayserispor - Atiker Konyaspor: 0-2

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA)

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Bahattin Duran (xxx), Tarık Ongun (xxx)

KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Lopes (x), Kana Bıyık (xx), Levent (x), Atila (x) - Rotman (x), Mensah (x) (Dk. 46 Varela xx), Deniz Türüç (x), Bilal Başacıkoğlu (x) (Dk. 58 Kravets), Chery (x) - Umut Bulut (x)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx), Skubic (xxx), Selim (xx), Uğur Demirok (xx), Ferhat (xx), Jevtovic (xx), Jonsson (x), Ömer Ali (xxx), Fofana (xxx) (Dk. 79 Vedat x), Milosevic (xx) (Dk. 61 Hurtado x) - Yatabare (xxx)

GOLLER: Dk. 36 Yatabare, Dk. 45 Jonsson (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Atila Turan (Kayserispor) - Fofana, Jonsson (Atiker Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Atiker Konyaspor deplasmanda Kayserispor\'u 2-0 mağlup etti.

11\'inci dakikada Deniz Türüç\'ün uzaktan şutunu kaleci Serkan sektirdi. Konyaspor defansı topu uzaklaştırdı.

24\'üncü dakikada Skubic ağları sarstı ve Çakır, VAR sistemine başvurdu. VAR sistemini inceleyen Çakır, pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti.

27\'nci dakikada Konyasporlu Jevtovic\'in ceza alanı dışından sert şutunu Kayserispor kalecisi Lung, kornere çeldi.

31\'inci dakikada Ömer Ali, Kana Bıyık ve Levent\'in arasından sıyrılıp vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.

32\'nci dakikada Fofana\'nın kestiği ortaya arka direkte yetişen Yatabare vuruşunu yapmadan önce kaleci Lung topa sahip oldu.

36\'ncı dakikada Yatabare\'nin attığı golü orta hakem Cüneyt Çakır, yardımcısı Tarık Ongun\'un kaldırdığı bayrağa uyarak, geçersiz saydı. Sonra VAR odasından gelen uyarı üzerine Çakır oglü geçerli saydı ve konuk ekip deplasmanda 1-0 öne geçti.

45\'inci dakikada Ömer Ali\'nin kullandığı köşe vuruşunda Jonsson topa gelişine vurarak, takımının 2\'nci golünü kaydetti: 0-2.

İlk yarı Atiker Konyaspor\'un 2-0\'lık üstünlüğüyle kapandı.

54\'üncü dakikada Fofana, Kayserispor ceza sahasına girdi ve Lung ile karşı karşıya kaldı. Lung son anda topa ayaklarıyla müdahale ederek, konuk ekibe 3\'üncü gol şansı vermedi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında Kayserispor\'un gol arayışları sonuç vermedi ve karşılaşma konuk ekibin 2-0\'lık galibiyetiyle sona erdi.

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