Kayserispor - Antalyaspor: 2-0

Oktay ENSARİ / KAYSERİ, (DHA)



STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx),Serkan Çimen (xxx),Samet Çicek (xxx)

KAYSERİSPOR: Silviu (xxx) - Lopes (xxx), Kana Bıyık (x) (Dk. 22 Sapunaru xxx),Kucher (xxx), Erkan Kaş (xxx) - Şamil (xxx), Badji (xxx), Deniz Türüç (xxx) (Dk. 82 Nikola ), Güray (xx) (Dk. 64 Boldrin xx), Mendes (xx), Umut Bulut (xxxx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xx) - Celustska (xx), Diego (xx), Djourou (xx), Sakıb (xx) - Yekta (x), (Dk. 46 William xx), Charles (x) (Dk. 74 Emre Güral x), Nasri (x), Aydın Karabulut (xx) (Dk. 58 Danilo xx) - Maicon (xx), Eto\'o (xx)

SARI KARTLAR: Dk. 64 Kucher, Dk. 90 Lopes (Kayserispor) - Dk. 30 Diego, Dk. 35 Sakıb, Dk. 81 Nasri, Dk. 90 Maicon, Dk. 90 Eto (Antalyaspor)

GOLLER: Dk. 1 Badji, Dk. 77 Umut Bulut (Kayserispor)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5. hafta mücadelesinde Kayserispor, kendi sahasında Antalyaspor\'u 2-0 yenerek, puanını 10\'a yükseltti. Antalyaspor ise 3 puanda kaldı.

Kayserispor henüz 1. dakika dolarken Badji ile golü buldu. Deniz Türüç\'ün ortasında yaklaşık 25 metreden çok düzgün bir vuruş yapan Badji, ev sahibi takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

18. dakikada Kayserisporlu Lopes Antalyaspor ceza alanına sokuldu. Attığı şut konuk takım oyuncularına çarparak kornere gitti.

22. dakikada sakatlanan Kana Bıyık yerini Sapunaru\'ya bıraktı.

30. dakikada Kayserispor\'un kazandığı serbest vuruşta Deniz Türüç\'ün ortasında top kimseye değmeden auta çıktı.

32. dakikada Kayserisporlu Güray Vural sol kanattan indi. Korner gönderine yakın yerden yaptığı ortaya kaptan Umut Bulut\'un kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

İlk yarı ev sahibi takımın 1-0\'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Antalyasporlu Eto\'o orta alandan hareketlendi. Kamerunlu yıldız oyuncu, William\'ın uzun pasını kovalarken topu ayağından fazla açınca, Kayserispor kalecisi Silviu topa sahip oldu.

64. dakikada Eto\'o\'nun kafa vuruşunda top Kayserisporlu Kucher\'in eline çarptı. Orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Eto\'o\'nun penaltısını kaleci Silviu çeldi ve gole müsaade etmedi.

77. dakikada Kayserisporlu Mendes, kaleci Ferhat\'ın kısa degajını yakaladı. Derinlemesine pasında Umut Bulut topa yerden vurdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda gerçekleşen karşılıklı ataklar, maçın skorunu değiştirmedi. Kayserispor maçı 2-0 kazandı.

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