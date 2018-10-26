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Kayseri'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü

26 Ekim 2018 14:20

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Erciyes Dağı\'nda kar kalınlığı oteller bölgesinde 20 santime ulaştı.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kayseri\'nin yüksek kesimlerinde gece kar yağışı başladı. Erciyes, Ali Dağı, Yılanlı Dağ, Hisarcık bölgeleri ile Malatya ve Kahramanmaraş yolunda kar yağışı etkili oldu. Erciyes\'te kar yağışı ve tipi sonrası araçlar güçlükle ilerledi. Hisarcık\'ta vatandaşlar güne karla uyandı. Bölgede, tablo gibi  kar manzaraları oluştu.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve çevresinde günün en yüksek hava sıcaklığının 9, en düşük ise 1 derece olacağını bildirdi. Yarın ise havanın puslu geçeceği, en yüksek hava sıcaklığının 14, en düşük ise sıfırın altında 2 derece tahmin edildiği bildirildi.
Öte yandan, Kayseri ve ilçelerinde hava sıcaklığındaki ani düşüş ve kar yağışının ardından evlerde ve iş yerlerinde kaloriferler ve sobalar yanmaya başladı.

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