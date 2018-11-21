Kayseri'nin yeni Valisi sigara denetimine çıkacak

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'ye yeni atanan Vali Şehmus Günaydın, \"Sigara içmeyeceğiz, içirtmeyeceğiz. Bu işin takibini yapacağız. Kapalı alanlarda sigara konusunu takip edeceğiz. İçen sadece kendine zarar vermiyor, pasif içicilere de zarar veriyor\" dedi.

Isparta Valisi iken son Valiler Kararnamesi ile Kayseri’ye atanan, cuma günü kentteki görevine başlayan Vali Şehmus Günaydın, Talas ilçesinde hayırsever Kirazgiller Ailesi tarafından yaptırılan Fatma Kirazgiller Aile Sağlık Merkezi\'nin tanıtımında konuştu. Hayırseverlere teşekkür eden Vali Günaydın, sigara konusunda vatandaşları uyararak, bu konuda denetimleri artıracaklarını söyledi.

\"Sigara içirmemek için çalışacağız\" diyen Vali Günaydın, şunları söyledi:

\"Sigara içmeyeceğiz, içirtmeyeceğiz. Bu işin takibini yapacağız. Kapalı alanlarda sigara konusunu takip edeceğiz. İçilmemesi için çalışacağız. Çünkü içen sadece kendine zarar vermiyor, pasif içicilere de zarar veriyor. İleriki günlerde bu denetimler sonrasında bilgi alacağım, takip de edeceğim. Cumhurbaşkanımızın sigara içilmemesi konusunda yakın ilgisi var. Sigara içenler canından ve parasından oluyor. Geçenlerde bir vatandaşla konuştum, 30 küsur yıldır sigara içiyormuş. Bana \'sigara içmeseydim, 2 tane daha dairem vardı\' diyor. Yani hem sağlığımızdan hem de paramızdan olmayalım. Ne yapacağız? Hareket edeceğiz, oturmayacağız.\"

‘OKUL KANTİNLERİNİ DE DENETLEYECEĞİZ’

Obezite ile mücadelede de çalışacaklarını kaydeden Vali Günaydın, \"Bu konuda da yine harekete geçeceğiz. Özellikle okul kantinlerinde de denetimlerimiz olacak. Çocukların sağlığını tehdit eden yiyeceklerin satılmaması konusunda da hassasiyetimizi ortaya koyacağız\" dedi.



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