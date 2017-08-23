Kayseri'nin tek kadın ayakkabı boyacısına devletten yardım

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Aypınar Keşifoğlu\'nun ayakkabı boyacılığı yaptığı haberleri üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, genç kadına yardım eli uzattı.

Merkez Melikgazi İlçesi Camikebir Mahallesi\'nde, eşinden boşandığı için 2 yaşındaki oğlu Abdullah Mert ile birlikte oturan Aypınar Keşifoğlu, 1 aydır ayakkabı boyacılığı yaptığı haberini gören Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, genç kadına ulaştı. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, \"Aypınar hanım ve oğluna bundan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yardımda bulunacağız. Aypınar hanıma bundan sonra belirli bir miktarda maaş bağlanacak. Oğlu Abdullah Mert\'in de sünnet olmadığını öğrendik. Annesinin çocuğunun sünnet edilmesi yönünde bir talebi oldu. İnşallah yakın zamanda bu çocuğumuzu sünnet ettireceğiz\" dedi.



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