Kayseri'nin plaketli ilk ve tek kadın kelle paçacısı

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, esnaf lokantası sahibi 56 yaşındaki Nimet Seyhan müşterilerine kelle paça servisi yapıyor. Kayseri\'nin tek kadın kelle paçacısı olduğu için Lokantacılar ve Pastacılar Odası\'ndan ödül alan Seyhan, \"15 yıl önce bana şaşkınlıkla bakıyorlardı ve \'Bu ne kadar dayanacak ki?\' diyorlardı\" dedi.

Kayseri\'nin merkez Melikgazi İlçesi Camii Kebir Mahallesi Ulu Sokak\'ta bulunan esnaf lokantasını işleten Nimet Seyhan, karşılaştığı zorluklarına rağmen 15 yıldan bu yana kelle paça yemekleri yapıyor. Mesleğe başladığında çevresindekilerin bu işi yapamayacağını düşündüğünü belirten Nimet Seyhan, şöyle konuştu:

\"Kayseri\'nin ilk kadın kellecisi benim. 15 yıl önce şaşkın bakıyorı ve \'Bu ne kadar dayanacak ki?\' diyorlardı. Bu erkek işi olduğu için güç istiyor. Epey bir süre alışamadılar, \'Dayı, amca\' diye hitap ediyorlardı. Daha sonra bayan olduğu için daha temiz olacağını düşünerek geliyorlar. Ben onlardan, onlar da benden memnun. Hepsi kardeşim gibi. Gelmeyen olduğu zaman arıyorum, \'Ne yaptı acaba rahatsız mı?\' diye merak ediyorum.\"

\"İŞİMİ SEVİYORUM\"

İşini çok sevdiğini söyleyen Seyhan, bu yıl Lokantacılar Odası\'ndan plaket aldığını, Kayseri\'nin meslekleri ve kitaplarında adının yazıldığını anlatırken, \"İşimden memnunum ama emekli olunca gelir miyim, gelmez miyim bilmiyorum. Allah izin verirse 5 ay sonra emekli olacağım\" diye konuştu. Kelleyi nasıl yaptığını aktaran Seyhan, \"Kelleyi dışarıdan alıyorum ve depo kullanmıyorum. Günlük alıyorum. Yıkıyorum, fırınlıyorum sabah gelip servise hazırlıyorum. Yapması zahmetli. Ama işimi seviyorum. Zor bir iş. Bu işi sevmezsen bir gün durmazsın. Ama ben mücadele etmeyi seviyorum. İhtiyacım ve öğrencilerim vardı çok şükür bitti onları okuttum\" ifadelerini kullandı.

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