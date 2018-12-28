T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'nin 4 ilçesinde 'kar' nedeniyle okullar tatil

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, etkili olan kar nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi, hamile ve engelli personel de izinli sayıldı

28 Aralık 2018 00:53

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, etkili olan kar nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi, hamile ve engelli personel de izinli sayıldı.
Kayseri kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle Vali Şehmus Günaydın, Twitter’dan yaptığı duyuruda hava şartları nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde 28 Aralık 2018 Cuma günü aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerimizde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarımızca gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİKayseriValiGünaydın TwitterdanYapılanAralıkCumaMelikgazi Kocasinan TalasHacılarDiğerKaymakamlıklarımızcaHamile
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24