Kayserililer, kışın da yüzüyor

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)-KAYSERİLİLER, kış mevsiminde kapalı havuzlarda yüzme öğreniyor. Gençlik ve Spor il Müdürlüğü\'ne ait olimpik yüzme havuzunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi\'nin kent merkezi ve ilçelerde bulunan 18 adet kapalı yüzme havuzunda 3 aylık 250 TL ödeyen Kayserili kadın ve erkekler, yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Günlük giriş yerine aylık, 3 aylık ve yıllık olarak girilen kapalı havuzlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan, Melikgazi Belediyeleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nce işletiliyor. Erciyes Üniversitesi kampüsündeki kapalı havuzla birlikte Kayseri\'de sayıları 21\'i bulan havuzlarda çocuk, kadın, erkek isteyen herkes özel seanslarda bir yandan yüzme öğreniyor bir yandan da yüzme sporunun tadını çıkarıyor.

Yaz kış hizmet veren, olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzlarının bulunduğu tesislerde Kayserililer, sauna, fitness, aerobik ve buhar odalarından da hizmet alıyor. Çocuklar için yaz, kış fark etmeden temel yüzme kursları düzenleniyor. Yaz aylarında Spor A.Ş. tarafından düzenlenen bu kurslardan çocuklar ücretsiz olarak yararlanıyor. Halen Kayseri kent merkezinin yanı sıra Hacılar, Develi, Tomarza, Yahyalı, İncesu, Pınarbaşı, Sarız, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan ilçeleri ile Beyazşehir, Toki, Sümer, Palas ve Yemliha Mahalleleri\'nde de kapalı yüzme havuzları bulunuyor.

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