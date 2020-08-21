Kayserili iş insanı Orhan Adıbelli'yi öldüren kiralık katilin ifadesi: 2 milyon Euro teklif ettiler

Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin iş yerinde tabanca ile vurularak öldürülmesiyle ilgili Emrah Yıldırım, tutuklandı. Emrah Yıldırım, ifadesinde, Adıbelli'yi 2 milyon Euro karşılığında öldürdüğünü, cinayetten önce atış talimi yaptığını söyledi.

4 Ağustos'ta, Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'ta çimento firması sahibi Orhan Adıbelli'nin iş yerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi, iş yerine girip tabanca ile iş insanı Orhan Adıbelli'ye ateş ederek kaçtı.



Vücuduna 3 kurşun isabet eden Adıbelli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi Emrah Yıldırım'ın Gaziantep'te olduğunu belirledi. Yıldırım, taksi ile kaçarken polisin kovalaması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 5 gün önce Kayseri'ye getirilen Yıldırım, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"Önce ateş talimi yaptım"

Emrah Yıldırım, savcılık ifadesinde cinayeti para karşılığında işlediğini ileri sürdü. 2012 yılında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan cezaevine girip, 19 Ekim 2019'da tahliye edildiğini anlatan Yıldırım, İstanbul'da görüştüğü Murat adlı kişinin tetikçilik işi olduğunu, 2 milyon Euro verileceğini söylemesi üzerine işe kabul edebileceğini söylediğini belirtti.



Bunun üzerine Sadık M. adlı kişiyle görüştüğünü belirten Emrah Yıldırım, "Bana 45'lik fişek atan tabanca ile cep telefonu verdiler. Silahın ağır olduğunu söylemem üzerine, ismini bilmediğim bir köye giderek iki şarjör atış talimi yaptım. 150 bin TL'yi peşin olarak aldım. Kayseri'ye giderek Talas'ta bir ev kiraladım. Ben ayrıca keşif yaparken Orhan Adıbelli'nin oğlunun evinin sitesinde bir ev tuttum. 2 hafta kaldım, amacım Orhan Adıbelli'nin bu siteye gidip gelmediğini takip etmekti. Daha sonra gece gündüz sürekli takip ettik" dedi.

"5 el sıktım, 3'ünün isabet aldığını gördüm"

Yıldırım, olay günü alışveriş merkezinden şapka aldığını, maske ve şapkasını takarak bir büfede oturduğunu belirterek, "6 kişinin oturduğu yere doğru gittim, silahı elime aldım, 'bana o silah ne' dediklerinde 'ağabeye geldim' diyerek Orhan Adıbelli'yi hedef alıp, 5 el sıktım. 3'ünün isabet aldığını gördüm. Çizgili gömleğimi, şapkamı ve maskemi çöp tenekesine atarak, bir taksiye binip sakin bir şekilde Talas'a gittim. Sadık M., Talas'ta saklanmamı söyledi. Rezidanslarda saklandım, sonra Maraş iline, oradan da Antep'e gittim" dedi.

Sadık M.'den işi aldığında Orhan Adıbelli'nin Mersin ve Hatay Limanı'ndaki işlerden dolayı Cevat B.'ye yanlış yaptığının söylediğini ileri süren Yıldırım, "İşi aldıktan sonra Cevat'ın öldüğünü öğrendim. Orhan Adıbelli'yi öldürmem karşılığında 2 milyon Euro'ya anlaştım ama 200 bin TL vermişlerdir. Ben bu olayı para karşılığı yaptım" ifadelerini kullandı.

5 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Emrah Yıldırım'ın ifadesi doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Cinayete karıştıkları ve azmettirdikleri iddia edilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)