Kayserili gurbetçiden Afrika'ya yardım eli

TOMARZA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin Tomarza ilçesinden gittiği Avusturya\'da kendisini hayır işlerine adayan Hanife Ada (42 ), başkanlığını yaptığı \'Yetiş Bacım Derneği\' ile topladığı yardım malzemelerini, Afrika\'da açlık ve susuzlukla mücadele eden insanlara ulaştırdı.

Tomarza ilçesinin Pusatlı Mahallesi\'nde dünyaya gelen Hanife Ada, genç yaşta ailesiyle birlikte Avusturya\'ya yerleşti. Evli ve biri kız, 2 çocuk annesi Ada, ekonomik imkânları dahilinde doğup büyüdüğü topraklar başta olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Hanife Ada, bu yardımları geleneksel hale getirmek ve daha fazla kitleye ulaşmak için Avusturya\'nın başkenti Viyana\'da Türk uyruklu iş kadınları ile \'Yetiş Bacım Derneği\'ni kurdu. Dernek bünyesinde yardımlarını sürdüren Ada, daha sonra gönüllü çalışan üyeleri ile birlikte Afrika\'ya gitmeye karar verdi.

Hanife Ada ve dernek üyeleri, Avusturya ve Türkiye\'den topladıkları TIR\'lar dolusu yardım malzemelerini Kenya\'ya götürmek için yaklaşık 2 hafta önce yola çıktı. Açlık, susuzluk ve sefaletle mücadele eden Kenya\'ya ulaşan ekip, insanların yaşadığı dramı görünce gözyaşlarını tutamadı.

Afrika\'ya götürdüğü yardım malzemelerini bizzat kendisi ve ekip arkadaşları ihtiyaç sahiplerine teslim eden Hanife Ada, şunları söyledi:

\'\'Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş. Burada her şeyin çok farklı olduğunu bizzat kendi gözlerimizle gördük ve şahit olduk. Televizyonlarda gördüğümüz Afrika ile şu an gördüğümüz Afrika çok ama, çok farklı. Yaklaşık 15 gündür buradayız. Bu süreçte yaşamış olduklarımızı sizlere kelimelerle anlatmam imkânsız. Herkes haline binlerce kez şükürler etsin. Açlık, susuzluk, sefalet, yoksulluk daha ne ararsanız hepsi burada var. Biz, Yetiş Bacım Derneği olarak burada yoksul halka, hayırsever kardeşlerimizin desteği ile temel ihtiyaç maddeleri verdik. Bununla beraber kurbanlar keserek dağıtımını yaptık. Su sorunu büyük oranda olduğu için sondaj vurdurulmasına vesile olarak içme suyu çıkarttık. Okulların temizlik bakım ve onarım gibi ihtiyaçlarını karşıladık\'\' dedi.



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