Kayserili ev hanımı, girişimcilik kursunu bitirip lokanta açtı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Tomarza İlçesi\'nde KOSGEB girişimcilik kursunu bitirip lokanta açan 2 çocuk annesi Fatma Karcıoğlu, ilçede kadınlara örnek oldu.

Tomarza\'da yaşayan ev hanımı 30 yaşındaki Fatma Karcıoğlu, KOSGEB, girişimcilik kursunu bitirip, aldığı belge ve esnaf odasının verdiği destekle ilçe meydanında lokanta açtı. İşyerinde 2 kişiye de işveren Karcıoğlu, ilçe kadınlarına örnek oldu. Ev yemeklerimin dışında fırın başına geçen Karcıoğlu, ilçenin meşhur yemeği cıvıklı (kuşbaşılı pide) yaparak hizmet veriyor.

Aile büyütçesine katkı sunmak için kursa başvurduğunu belirten Fatma Karcıoğlu, \"Evimin geçimine katkıda bulunmak için girişimcilik kursuna gittim. Sonra hayalim olan ev yemeklerinin yer aldığı bir lokanta açtım. Şu an iş yerimde 2 sigortalı işçi çalıştırmaktayım. İş yeri açma nedenim bölgemizde yaşayan insanların temiz ve hijyenik ortamda yemek yemesidir\" dedi.

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