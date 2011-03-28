-KAYSERİLİ ÇOCUKLARA MEZAR HAZIRLANDI KAYSERİ (A.A) - 28.03.2011 - Kayseri'de bayramda şeker toplarken kaybolan ve öldürüldükleri belirlenen çocukların aileleri, çocuklarının cenazelerinin teslim edilmesini bekliyor. Dilruba ve Ahmet Tuna Tekin kardeşlerin ailesi, Talas ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. Tekin ailesinin yakınları, evin önünde belediyenin kurduğu taziye çadırında bekleyişlerini sürdürüyor. Baba Hamza Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarını sağ olarak beklerken, ölüm haberini alarak yıkıldıklarını belirtti. En azından çocuklarının mezarlarının belli olacağını, böylece teselli bulduklarını ifade eden Tekin, ''3 gün öncesine kadar çocuklarımın sağ olarak geleceğini bekliyordum. Ama, öldükleri haberi geldi. Her şey Allah'tan, yapacak bir şeyimiz yok. En azından çocuklarımın bundan sonra mezarları belli olacak. Gidip, mezarlarında dua edebileceğiz. Çocuklarımızı uzaklarda ararken, katili yanı başımızdan çıktı. Bu da acımızı artırıyor'' dedi. Çocuklarının cenazelerinin kendilerine teslim edilmesini beklediklerini bildiren Tekin, Adli Tıp'taki incelemenin en az 10 gün süreceği yönünde bilgi verildiğini söyledi. -''1,5 YILDIR UMUDUMU HİÇ KAYBETMEDİM''- Acılı anne Leyla Tekin de çocukları aranırken yaklaşık 1,5 yıldan fazla süredir hiç umudunu kaybetmediğini anlattı. Çocuklarının bulunması ve katillerinin yakalanmasıyla teselli bulduklarını belirten Tekin, şunları söyledi: ''İyi haber beklerken kötü haber geldi, yıkıldık. Haber gelene kadar hiç umudumu kaybetmemiştim. Çocuklarımı beklerken cenaze haberleri geldi. Haber gelene kadar çocuklarımın canlı olduğunu düşünüyordum. Ama buna da şükrediyoruz. En azından çocuklarımız bulundu, bundan sonra mezarları belli olacak. Çocuklarımız bulunsa katileri bulunmasa, o daha büyük acı verecekti. Hem üzüntü, hem mutluluk hepsini bir arada yaşıyorum. Katili yakalayanlara da teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.'' Tekin ailesi, Dilruba ve Ahmet Tuna'nın kıyafetlerini, okul önlüklerini, kitaplarını ve kaybolduklarına ilişkin haberlerin yer aldığı gazete kupürlerini odalarında halen saklıyor. -MEZARLARI HAZIRLANDI- Öte yandan, Ahmet Tuna ve Dilruba için mezar hazırlandı. Talas Belediyesi, çocuklar için Halef Hoca Mezarlığı'nda 2 mezar hazırlattı. Talas ilçesinde Ahmet Tuna ve kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden arkadaşları Türkan Ay, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramının 2. gününde şeker toplarken kaybolmuşlardı. Yaklaşık 1,5 yıldır süren arama çalışmalarının ardından, çocukların evlerinin yakınında oturan Uğur V.G. tarafından öldürülerek, Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde gömüldükleri anlaşılmıştı.