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Ekonomi

Kayserili çelik kapıcılar, erken aldıkları vizeyle Amerika'ya gitti

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE ile ABD arasında karşılıklı vize sorunu devam ederken, 18 kişİden oluşan Kayserili çelik kapı üreticileri grubu, önceden aldıkları vizeyle bu sorunu aşıp, Amerika'ya gitti

19 Ekim 2017 18:49

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE ile ABD arasında karşılıklı vize sorunu devam ederken, 18 kişİden oluşan Kayserili çelik kapı üreticileri grubu, önceden aldıkları vizeyle bu sorunu aşıp, Amerika\'ya gitti.
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi  kapsamında, Ekonomi Bakanlığı URGE Kümelenmesi destekli olarak, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde çelik kapı  sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinden oluşan ticaret heyeti uluslararası icari görüşmelerde bulunmak üzere önce ABD, ardından Kanada’ya gitti.
Kayseri OSB’nin organizesinde  26 Ekim\'e kadar sürecek iş seyahatinde; potansiyel alıcılarla veya işbirliği yapılabilecek firmalarla bir araya gelinecek ve olası tüm ihracat alternatifleri üzerinde durulacak. 4\'ü kadın 18 kişilik Kayserili işadamlarının daha önceden aldıkları vize sayesinde dün Washington\'a gittikleri belirtildi. OSB Yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan, şöyle dedi:
\"ABD ve Kanada\'da sektör pazar yapıları yerinde incelenip tespitler yapılacak, bu ülkelerdeki yatırımcılarla B2B çalışmaları,  sektörel küme tanıtım seminerleri ve kurum ziyaretleri gerçekleştirilecek. İşletmelerin dayanışma ve işbirliği imkanlarının güçlendirilmesi, ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi, kalite anlayışının daha etkin ve verimli hale getirilmesi, yurt içi ve yurtdışında araştırma, inceleme, iletişim ve etkileşim faaliyetlerinin artırılması, kurumsal yönetim ve markalaşma kültürünün yaygınlaştırılması, firmaların rekabet gücünün ve yeteneklerinin geliştirilmesi, kümelenme sayesinde bölgesel ve uluslararası rekabetin elde edilmesi gibi amaçlarla yürütülen Sektörel Kümelenme çalışmaları, günümüz ticaretinde ayrı bir önem taşımaktadır.\"

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