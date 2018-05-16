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Kayserili aileden İsrail'e tepki

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ’de Cumhuriyet Meydanı'nda Mansur Şamiloğlu, ailesi ile birlikte Filistin ve Türk bayrakları açıp, İsrail ve Amerika’ya tepki gösterdi

16 Mayıs 2018 18:36

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ’de Cumhuriyet Meydanı\'nda Mansur Şamiloğlu, ailesi ile birlikte Filistin ve Türk bayrakları açıp, İsrail ve Amerika’ya tepki gösterdi.
Kayserili Mansur Şamiloğlu; eşi, oğlu ve kızını yanına alarak Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı\'na gelen aile, ‘Kahrolsun terörist İsrail, terörist Amerika’ yazılı döviz açtılar. Şamiloğlu ailesi, vatandaşlar tarafından alkışlanırken, araç sürücüleri de korna çalarak aileye destekledi.

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