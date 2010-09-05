-KAYSERİ'DE ŞEHİT YAKINLARINA KONUT KAYSERİ (A.A) - 05.09.2010 - Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde şehit aileleri için TOKİ'nin yaptırdığı evlerden 77'sinin anahtarı düzenlenen törenle hak sahiplerine verildi. TOKİ tarafından şehit aileleri için yaptırılan Mimar Sinan Konutları önünde düzenlenen anahtar teslim törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin bedel ödemesine ve şehitler vermesine rağmen sergilenmek istenen oyunlara alet olmadığını, birlik ve beraberliğini muhafaza ettiğini dile getirdi. Özhaseki, şöyle dedi: ''Ateş düştüğü yeri yakıyor. Allah'a duam bir daha şehit haberi almamaktır. Bu zamana kadar Kayseri olarak çok sayıda şehit verdik. Bizim üzerimize düşen görev, şehitlerimizin arkasında kalan ailelerine sahip çıkmak, acılarını paylaşmak, bir evlatlarının da bizler olduğunu onlara göstermektir. Biz de bu amaçla bugün şehitlerimizin ailelerine küçük de olsa bir hediye vermek istedik. TOKİ ile yaptığımız anlaşma sonunda bugün 77 şehit ailesine evlerinin anahtarların kurayla vereceğiz. Türkiye'de demokrasinin nimetlerinden faydalanıp belediye başkanı olan arkadaşlarımız var. Onlar devletin kendilerine verdiği imkanları kötüye kullanarak bölücülere sahip çıkıyorlar. Ben buradan milliyetçi, ülkesinin bölünmez bütünlüğünü savunan belediye başkanlarına sesleniyorum: Sizler de şehit ailelerimizin yardımına koşun.''