Kayseri’den Suriye’ye 8 milyon 322 bin 784 TL’lik yardım

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından başlatılan \'Halep\'te İnsanlık Ölmesin\' adı verilen yardım kampanyası kapsamında Kayseri\'den 11 TIR un Suriye’ye gönderildi. Diğer yandan kampanyanın başlatılması ile birlikte bugüne kadar toplam bedeli 8 milyon 322 bin 784 TL tutarındaki yardım malzemesinin Halep’e ulaştırıldığı belirtildi.

Kayseri’den Suriye’ye yönelik yardımlar devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından \'Halep\'te İnsanlık Ölmesin\' sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında Kayseri\'den 11 TIR\'un törenle Suriye’ye gönderildi. Müftülük hizmet binası yanındaki otoparkta gerçekleştirilen törende konuşan Kayseri Müftüsü Şahin Güven, her ay yardım TIR’larının yola çıktığını söyledi. Güven, şöyle dedi:

\"Suriyeli kardeşlerimizi unutmadık, yardımlarımız sürüyor. Hayırseverlerimiz desteklerini eksik etmiyor. Başta hayırseverlerimiz olmak üzere, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bizler bu yardımlarımızı Suriye\'de hangi mezhep, dinden, ırktan, olursa olsun mazlum ve mağdursa onlara gönderiyoruz. Her ay 10 TIR gönderiyorduk. Bir hayırseverimiz ayrıca ‘1 TIR da benden’ dedi ve onunla birlikte 11 oldu” dedi. “2016 Mart ayı başında başlattığımız yardım kampanyası bugünkü 11 TIR la birlikte 274 TIR yardıma ulaşmıştır.\"

Müftü Güven, önümüzdeki Mart ayı ile birlikte bu sayının 300’e ulaşacağını umduklarını söyledi. Basın mensuplarına da bu tür kampanyaların duyurulması konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür eden Müftü Güven, bu kapsamda un yüklü 11 TIR’ın Suriye’de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkacağını belirtti. Müftülük yetkilileri, kampanyanın başlatılması ile birlikte bugüne kadar toplam bedeli 8 milyon 322 bin 784 TL tutarındaki yardım malzemesinin Halep’e ulaştırıldığını ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından TIR’lar dualarla yola çıktı.

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