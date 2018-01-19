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Kayseri'den Suriye'ye 10 TIR yardım daha gönderildi

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- SURİYE’de yardıma muhtaç insanlara ulaştırılmak üzere, Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın organizasyonuyla yastık, yorgan, un gibi çeşitli malzemelerin bulunduğu 10 TIR yola çıktı

19 Ocak 2018 20:17

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- SURİYE’de yardıma muhtaç insanlara ulaştırılmak üzere, Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın organizasyonuyla yastık, yorgan, un gibi çeşitli malzemelerin bulunduğu 10 TIR yola çıktı. İl Müftüsü Şahin Güven, 22 ayda 284 TIR yardım malzemesinin Suriye’ye götürüldüğünü söyledi.
Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde, içinde Kayserili hayırseverler tarafından yapılan yardımların yer aldığı 10 TIR dolusu yardım Suriye’ye götürülmek üzere yola çıktı. TIR\'ların uğurlandığı törene, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Müftüsü Şahin Güven ve ilçe müftüleri katıldı.
İl Müftüsü Şahin Güven yaptığı konuşmada, “Yola çıkarmak üzere olduğumuz 10 TIR\'ımızla birlikte, 22 aylık süreç içerisinde 284 TIR yardımımızı Kayserimizden özellikle sınır ötesi bölgedeki ihtiyaç sahibi Suriyeli kardeşlerimize ulaştırmak için gayret gösteriyoruz. Bu amaçla yapmış olduğumuz çalışmaları, yüce mevla öncelikle bereketlendirsin. Bizlere bu yardımları yapan, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri şubemizi aracı kılan bütün hayırseverlerimize ve özellikle iş adamı sanayicilerimize sizlerin adına, mazlumlar adına teşekkür ediyorum. Yüce mevla onlara helal ve bol kazançlar ihsan eylesin” dedi.
Suriye’ye yapılan yardımların devam edeceğini ifade eden İl Müftüsü Güven, “Şubat ayının 15’ine kadar özellikle şu kış aylarında Suriyeli kardeşlerimizin daha iyi bir kış şartlarını geçirebilmeleri ve aynı zamanda karınlarının doyabilmesi için başlatmış olduğumuz Suriye’ye yardım kampanyasını inşallah bugün cuma namazı itibariyle başlattık. Şubat ayının 15’ine kadar sürecek ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ikinci başkanımız İlyas Serenli hocamızın da gelecek ay bizlerle birlikte katılarak, büyük bir organizasyon içinde daha fazla yardım göndermeyi hedefliyoruz” dedi. Konuşmanın ardından, 10 TIR yardım dualarla Suriye’ye gönderildi.

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